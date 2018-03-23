Росавиация продлила летный сертификат «Псковавиа», находящейся на грани банкротства

Ранее региональные власти оценивали ситуацию на «Псковавиа» как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом.

"Росавиация продлила летный сертификат «Псковавиа». В любом случае для нас это означает, что предприятие может функционировать, теперь можно будет провести конкурс на привлечение инвестора на продажу акций. Если бы сертификат был отозван, началась бы процедура банкротства", — пояснил Сильченков.

Срок действия летного сертификата «Псковавиа» истек в начале текущей недели. Для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области приняла несколько мер, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов, и обратилась к главе Росавиации с просьбой продлить сертификат.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, этот вопрос врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудили в четверг на рабочей встрече. «Нерадько положительно оценил усилия администрации Псковской области по выводу „Псковавиа“ из кризиса и сообщил, что летный сертификат отозван не будет», — сказали в пресс-службе областной администрации.

Долги на «Псковавиа»

В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что «Псковавиа» имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова переизбрали совет директоров акционерного общества, разработали «дорожную карту» по стабилизации предприятия, а также установили максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделили субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей. Кроме того, приняли меры по финансовому оздоровлению «Псковавиа», в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, снижения арендных платежей.