Для студентов-транспортников провели Тотальный диктант

Московский институт «МосгортрансНИИпроект» провел диктант для студентов, обучающихся «транспортным» специальностям. Будущие инженеры и госслужащие узнают свой уровень грамотности, а лучшего пригласят на работу в «МосгортрансНИИпроект».

Диктант провел в субботу, 24 марта, ведущий Первого канала Тимур Соловьев . Результаты сообщат каждому участнику индивидуально.

Директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков отметил, что в профессии слово играет большую роль.

— Важно грамотно и понятно писать при проектировании маршрутов, чтобы поняли все коллеги, просто и емко высказываться на рабочих встречах, чтобы объяснить сложную тему простыми словами, — сказал он.

Проректор МАДИ по научной работе Султан Жанказиев отметил, что в транспортной сфере в разговорной и письменной речи используют много технических терминов и из-за этого теряется качество слова.

— Знание литературного русского языка необходимо, чтобы вырастить в профессионалов, — отметил он.

Ведущий Первого канала Тимур Соловьев признался, что для него самого сложно было бы писать такой диктант, но он хотел бы снова его проводить.

— На мой взгляд, студентам технических профессий сложно писать диктанты по текстам Константина Паустовского , так как он использует сложные конструкции, деепричастные обороты и сложносочиненные предложения, но ребята очень ответственно подошли к делу, — резюмировал он.

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