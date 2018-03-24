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Для студентов-транспортников провели Тотальный диктант
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Для студентов-транспортников провели Тотальный диктант 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский институт «МосгортрансНИИпроект» провел диктант для студентов, обучающихся «транспортным» специальностям. Будущие инженеры и госслужащие узнают свой уровень грамотности, а лучшего пригласят на работу в «МосгортрансНИИпроект».
Диктант провел в субботу, 24 марта, ведущий Первого канала Тимур Соловьев. Результаты сообщат каждому участнику индивидуально.
Директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков отметил, что в профессии слово играет большую роль.
— Важно грамотно и понятно писать при проектировании маршрутов, чтобы поняли все коллеги, просто и емко высказываться на рабочих встречах, чтобы объяснить сложную тему простыми словами, — сказал он.
Проректор МАДИ по научной работе Султан Жанказиев отметил, что в транспортной сфере в разговорной и письменной речи используют много технических терминов и из-за этого теряется качество слова.
— Знание литературного русского языка необходимо, чтобы вырастить в профессионалов, — отметил он.
Ведущий Первого канала Тимур Соловьев признался, что для него самого сложно было бы писать такой диктант, но он хотел бы снова его проводить.
— На мой взгляд, студентам технических профессий сложно писать диктанты по текстам Константина Паустовского, так как он использует сложные конструкции, деепричастные обороты и сложносочиненные предложения, но ребята очень ответственно подошли к делу, — резюмировал он.
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