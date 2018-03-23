Депутат Скупщины: власти Косово могут быть причастны к убийству Ивановича

КАЛУГА , 23 мар — РИА Новости . Власти самопровозглашенной республики Косово могут быть причастны к убийству одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, заявил в пятницу РИА Новости в кулуарах XXVI международной конференции Фонда единства православных народов в Калуге глава делегации Скупщины (парламента) Сербии в этой международной организации, депутат Александр Чотрич.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение «Свобода, демократия и правосудие» (СДП).

"Сербская сторона, к сожалению, не может непосредственно участвовать в расследовании, поскольку этим занимаются подразделения полицейской службы так называемого государства Косово. Но нет сомнения, что это убийство устроили те силы, которые желают дестабилизации обстановки в Косово, и в этом они имеют поддержку со стороны некоторых влиятельных западных кругов", — сказал Чотрич.

Депутат Скупщины также сообщил, что сербская сторона в рамках имеющихся возможностей проводит в центральной части Сербии собственное расследование. «Мы надеемся, что убийцы Оливера Ивановича рано или поздно будут найдены, и мы полагаем, что они связаны с властями так называемого государства Косово в Приштине», — добавил Чотрич.

В начале марта заместитель по партии убитого Оливера Ивановича Ксения Божович от имени его семьи и соратников призвала миссию ЕС по верховенству закона в крае (EULEX) и президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи сообщить о ходе расследования преступления. Божович заявила, что члены семьи и политического движения СДП за полтора месяца после убийства Ивановича не получили никакой официальной информации о ходе расследования".

Генпрокурор Косово Александр Люмези в начале февраля сообщил, что следствие по делу об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича получило улики, и теперь требуется найти исполнителя. Ранее полиция Косово создала специальную группу по расследованию убийства. Глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи, в прошлом один из основателей так называемой «Освободительной армии Косово» ( ОАК ), в свою очередь заявил, что речь идет о «мафиозно-криминальном акте, без данных о политическом мотиве или этнической подоплеке».