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Орловского предпринимателя оштрафовали за безродного «Чиполлино»
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Орловского предпринимателя оштрафовали за безродного «Чиполлино» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области вынес решение по делу индивидуального предпринимателя Логвинова.
В его магазинах «Сладкоежка», расположенных в Орле на улицах Комсомольская, Гагарина и Московском шоссе, обнаружены продукты с истекшим сроком годности и без необходимой маркировки.
Специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявили потенциально опасные чай, халву, майонез, голубцы и печенье, в том числе «Чиполлино» с кунжутом. Всего было арестовано более 13 килограммов продуктов на общую сумму более 3,5 тысячи рублей. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. Роспотребнадзор обратился в суд с иском.
Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сомнительный товар конфискован.
Сообщение Орловского предпринимателя оштрафовали за безродного «Чиполлино» появились сначала на РИА 57.
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