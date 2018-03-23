Рыба-удильщик с прицепившимся к ней самцом-паразитом попала на видео

Супружеская пара после погружения получила редчайшие кадры, на которых запечатлена супружеская пара глубоководных удильщиков Caulophryne jordani. О ценной для науки записи рассказывает эксклюзив на сайте журнала Science.

Наши знания о обитателях больших глубин очень ограничены. Часто ученые получают лишь отрывочные сведения, изучая погибших животных, выловленных сетями. Рыбы, привыкшие жить в условиях высокого давления, погибают при подъеме наверх, а их тела деформируются. Об изучении же поведения многих глубоководных животных в естественной среде ученым остается только мечтать.

Тем больше радости биологом доставило то, что самца и самку глубоководного удильщика удалось заснять живыми неподалеку от Азорских островов ( Португалия ). Пару удильщиков наблюдали погрузившиеся в подводном аппарате на глубину 800 метров супруги — Кристен и Йоахим Якобсены. Они уже собирались всплывать после изматывающего пятичасового погружения, но необычное зрелище заставило их остаться под водой еще на 25 минут.

Внимание Якобсенов привлек странный объект размером около 16 сантиметров. При приближении необычный морской обитатель оказался самкой рыбы-удильщика. Тонкие волосовидные отростки плавников, напоминающие паутину с каплями росы, светились в темноте, позволяя рыбе не пропустить редкую на такой глубине добычу. На крупной и медленно дрейфующей в толще воды самке оказался миниатюрный самец-паразит. Он был прикреплен челюстями к брюшной стороне самки и превратился практически в ее придаток, в любое время готовый снабдить ее спермой в обмен на еду. Формировать такие неразлучные пары вполне логично для животных, ведущих такой одинокий образ жизни. О такой стратегии размножения удильщиков ученые знали и раньше, но пары удильщиков никогда не попадались им живыми.

Видео было заснято еще в 2016 году, и Якобсены отправили его специалистам по морской биологии, которые в итоге смогли определить, к какому виду относятся эти рыбы. Биологи были впечатлены тем, что самец может изгибаться как он хочет, хотя и не отсоединяется от самки. О том, что тонкие отростки самки могут светиться, мигая с определенными интервалами, также ранее никогда не сообщалось в научной литературе.

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