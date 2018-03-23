Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 391

Губернатор оформил ипотеку

На смену слухам о скором возвращении главы Прикамья в Москву пришли слухи о том, что Максим Решетников взял ипотеку для покупки квартиры в Перми . Якобы он присмотрел более удобное жилье для своей семьи. Слухмейкеры при этом даже называют банк, который одобрил заявку губернатора, и добавляют, что Решетников также советует осваиваться в Перми приехавшим с ним москвичам.

Комментарий: не комментируем

«Мы не комментируем личную жизнь губернатора», — отметили в пресс-службе его администрации.

Отставки в краевом правительстве состоятся в первых числах апреля

Говорят, что уже в первых числах апреля будут объявлены отставки в краевом правительстве. Слухмейкеры выделяют трех министров, которым в первую очередь грозит увольнение. Это — министр спорта Олег Глызин , министр терразвития Роман Кокшаров и министр культуры Галина Кокоулина . Якобы, первый по-прежнему генерирует только негатив, второй подвел с административной реформой в Кунгуре , а третья якобы так и не вошла в чиновничий формат работы.

Комментарий: не в апреле

«Обо всем объявят в мае», — рассказал источник «ФедералПресс» в окружении губернатора.

Удальеву мстят за прошлые обиды

В Перми говорят, что уголовное дело по факту превышения полномочий неустановленными сотрудниками РСТ могло обрадовать бывшего вице-премьера краевого правительства Владимира Рыбакина , за спиной которого якобы стоит ближайший соратник бывшего губернатора Олег Демченко . Слухмейкеры полагают, что они могли приложить руку к многочисленным проверкам и судам по решениям РСТ снизить тарифы. В качестве примера компаний, не сумевших подтвердить установленный ранее тариф, называют в частности «Энергоресурс», который авторы политических телеграм-каналов связывают с Демченко. Кроме того, атаку на РСТ и его руководителя Антона Удальева объясняют старыми обидами команды экс-губернатора. В те времена Удальев возглавлял краевое УФАС в статусе и.о., и, как говорят, именно бывший глава региона регулярно блокировал его утверждение в должности.

Комментарий: без комментариев

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Владимир Рыбакин на звонок корреспондента «ФедералПресс» ответил, что не может говорить и сослался на занятость. «Я на совещании», — уточнил бывший вице-премьер краевого правительства.

Депутатов одной из партий предупредили насчет харассмента

Говорят, что скандал, связанный с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, эхом отозвался в одной из фракций прикамского заксобрания. Вчера в кулуарах краевого парламента шептались, что на фракционном собрании депутатов одной из партий попросили в общении с журналистками придерживаться самых строгих формальностей. Слухмейкеры не исключают, что причиной такого предупреждения могли стать опасения быть обвиненными в сексуальных домогательствах.

Комментарий: нет комментариев

Кондрашов собирается продать ТК «Волга»

Совсем недавно холдинг «Медиа столица», контролируемый бывшим главой администрации Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым , пополнился еще одним активом — « Комсомольской правдой » в Нижнем Новгороде». И вот новые известия от слухмейкеров: телекомпанию «Волга», принадлежащую брату Олега Кондрашова (является генеральным директором телекомпании), депутату городской думы Сергею Кондрашову , якобы собираются продавать.

Комментарий: это не так «Нет, не собираюсь, не планировал. Это слухи», — заявил «ФедералПресс» владелец ТК «Волга» Сергей Кондрашов.

В Telegram просочилась фамилия человека, который сменит Николая Сатаева в должности директора МП «Нижегородские бани». По данным телеграмщиков, это Сергей Мольков, в прошлом возглавлявший департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Напомним, что депутаты городской думы избрали Сатаева заместителем ее председателя на постоянной основе. Сам же Сатаев заявлял, что рекомендовал на свою должность своего заместителя.

Комментарий: это так «С понедельника Мольков», — подтвердили «ФедералПресс» в пресс — службе администрации Нижнего Новгорода.

Съемное жилье непопулярно у гостей ЧМ-2018

Как показали некоторые исследования, Нижний Новгород стал лидером среди городов-организаторов чемпионата мира по футболу по объему жилья, предлагаемого в аренду на время проведения матчей. Однако, как пишут нижегородцы на городских форумах, никому из их знакомых еще не удалось сдать квартиру. Предполагают, что болельщики в большей степени предпочтут гостиницы, будут жить у своих знакомых (если они есть в Нижнем Новгороде) или ночевать в машинах, на которых приедут в город.

Комментарий: кто возьмет квартиру за 100 тысяч?

«Если квартиру за 100 тысяч сдают на Бурнаковке, кто ее возьмет?» — отреагировал собеседник «ФедералПресс» в нижегородской индустрии гостеприимства.

Подрядчик рискует жизнями строителей «Самара Арены»

20 марта в больнице им. Семашко скончался 25-летний гражданин Узбекистана . Молодого человека доставили в лечебное учреждение с травмами головы и переломами ребер. По предварительной информации, он получил увечья при падении с высоты 12 марта. Как стало известно позднее, потерпевший участвовал в строительстве стадиона «Самара Арена». Прошел слух, что несчастный пострадал на производстве в результате несоблюдения подрядчиком техники безопасности. Нормальными условиями труда рабочих якобы приходится жертвовать в условиях катастрофического отставания от графика сдачи объекта. Днем позже стадион посетили эксперты FIFA и подтвердили: чтобы сдать его до конца апреля подрядчику и местным властям необходимо увеличить темпы работ. Очевидно, эта трагедия привлечет дополнительное внимание правоохранительных органов к ходу строительства.

Комментарий: упал не на стройке

Представитель компании-подрядчика ПСО «Казань» прокомментировала местным СМИ, что молодой человек действительно работал на «Самара Арене». Но 12 марта у него был выходной. Потерпевший упал не на стройплощадке, а в общежитии.

Комментарий: не комментируем

В администрации губернатора сообщили, что не комментируют подобного рода неподтвержденные слухи.

Самарские коммунисты закрыли глаза на нарушения в ходе выборов

Сергей Турусин и На протяжении дня голосования на выборах президента РФ члены КПРФ Михаил Матвеев сообщали о нарушениях на избирательных участках Самарской области. Из посыла коммунистов следовало, что они не признают результаты голосования от 18 марта. Озвучить позицию партии «красные» планировали на следующий день. Однако согласованный митинг КПРФ «За честные выборы» в Самаре не состоялся. Накануне секретарь самарского горкома Светлана Дорохова оповестила потенциальных участников об отмене акции. Как сообщило местное информагенство «Засекин» со ссылкой на партийный источник, в день выборов та же Дорохова отозвала наблюдателей с участков для голосования. Как говорят ньюсмейкеры, не последнюю роль в отмене митинга и отзыве наблюдателей сыграл близкий областной администрации и специально поставленный незадолго до выборов на пост первого секретаря горкома КПРФ Константин Ряднов

Комментарий: наблюдатели заболели, выборы признали, протесты ожидаются

Пресс-секретарь самарского областного комитета КПРФ Сергей Арсеньев прокомментировал «ФедералПресс», что отзывы наблюдателей с участков в двух районах Самары имело место в связи с тем, что наблюдатели заболели. Поэтому часть наблюдателей отозвали с одних участков и перекинули на другие. Митинг 19 марта отменили потому, что кандидат от партии Павел Грудинин признал итоги голосования. В ЦК решается вопрос о проведении новых протестных акций по теме прошедших выборов.

В Кирове орудует банда серийных банковских воров

За последние четыре месяца в Кирове произошли три банковских кражи. 18 марта воры «обчистили» офис банка «Хоум кредит» , 25 февраля преступники оставили без денег отделение «Совкомбанка» , а в декабре был вскрыт офис « Росгосстрах Банка ». Это породило слухи о том, что в городе орудует банда воров, и все преступления совершены одними и теми же людьми.

Комментарий: рассматриваются разные версии

В УМВД по Кировской области отметили, что пока рано делать выводы о взаимосвязанности преступлений. «Наши сотрудники рассматривают разные версии. Мы активно работаем, чтобы получить ответы на все вопросы», — пояснили в пресс-службе кировской полиции.

«Победа» может вернуться в Киров

На волне периодически появляющейся информации о том, что «Саратовские авиалинии» уходят из Кировской области, возникли слухи, что заменить авиаперевозчика может компания «Победа», прекратившая отношения с «Победилово» в начале прошлого года. Напомним, жителей области разочаровало решение региональных властей прекратить сотрудничество с лоукостером — билеты у других перевозчиков стоили гораздо дороже. Несколько дней назад стало известно, что за 2017 год пассажиропоток кировского аэропорта упал на 16,2%.

Комментарий: такая возможность есть

«Пока нельзя сказать точно, вернется ли «Победа», но такая возможность есть. Мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями, в том числе и с «Победой», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Победилово».

Валерий Радаев решал в Москве перспективы своей отставки

Каждый раз, когда губернатор Саратовской области Валерий Радаев уезжает в Москву, в прессе и околоправительственных кругах проносится слух о том, что глава региона отправился решать кадровые вопросы. Однако теперь ситуацию усугубило то, что отъезд Валерия Радаева произошел сразу после президентских выборов. А ведь ранее злые языки утверждали, будто именно после выборов в Саратовской области грядут серьезные изменения, вплоть до отставки первого лица региона. Вместе с Радаевым в Москву уехали вице-губернатор, главы города и Общественной палаты ,. Слухмейкеры тут же заявили, что их будут консультировать о том, как жить в новых для них условиях.

Комментарий: это не так В пресс-службе губернатора сказали, что саратовская делегация не обсуждала вопросы, связанные с отставкой губернатора. Саратовцы встретились с руководством компании «Ренова» и обсудили со спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопросы развития саратовской агломерации.

Саратовский обком КПРФ может возглавить Александр Анидалов

На этой неделе первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова заявила, что не исключает, что ближе к осени сложит полномочия главы реготделения. С чем это связано, она не пояснила. Скорее всего, с планами компартии участвовать в выборах в Государственную думу — сейчас у Саратовской области два вакантных округа. В городе начали гадать, кто займет место Ольги Алимовой на посту первого секретаря. Наиболее вероятным кандидатом слухмейкеры рассматривают первого секретаря горкома, депутата областной думы Александра Анидалова. Тем более, что «скамейка запасных», говорят, у саратовской КПРФ довольно короткая.

Комментарий: кадровая комиссия этот вопрос не обсуждала

«Это слух, — прокомментировал информацию сам Александр Анидалов. — Может быть, конечно, все, что угодно, но я пока не слышал, чтобы кадровая комиссия партии этот вопрос как-то обсуждала».

Главу Следственного управления по Башкирии могли отправить в отставку

Накануне личного приема граждан председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным в республике появились слухи о возможной отставке руководителя Следственного управления по Башкирии Юрия Русанова . На прием к Бастрыкину приехала жительница Нефтекамска , которая пожаловалась на неправомерное закрытие уголовного дела о смерти ее ребенка в роддоме. Жалоба женщины вызвала небольшой скандал: глава СК жестко потребовал разобраться в ситуации и принять соответствующие кадровые решения. Однако Русанов, возглавивший башкирское управление лишь около года назад, свое кресло в итоге сохранил. Уволили только его подчиненных.

Комментарий: по результатам приема уволен ряд должностных лиц «По результатам приема Александр Бастрыкин уволил ряд должностных лиц следственных управлений по Челябинской области и Республике Башкортостан», — прокомментировала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко

Высокая явка стала следствием манипуляций со списками избирателей

Независимые наблюдатели и штаб Навального после президентских выборов заявили, что в течение трех месяцев до дня голосования список избирателей в Оренбургской области сократился на 64 тыс. человек. Именно этот фактор, по их словам, и стал решающим при высокой явке. Наблюдатели также в ходя дня голосования заявляли, что из списков ради повышения явки вычеркивали избирателей, которые «точно не придут на участки».

Избирком: причиной сокращения списка стала внутренняя миграция

В областной избирательной комиссии сообщили, что многие оренбуржцы откреплялись от участков для голосования по месту пребывания. Для сравнения в Облизбиркоме указали, что только за 4 дня перед выборами от своих участков открепились 2 тыс. человек. Еще одной из причин сокращения списков, по данным Облизбиркома, является внутренняя миграция. В комиссии также напомнили, что незадолго до выборов в очередной раз выверялись списки избирателей.

«Это нормальные показатели», — отметил председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов

Позиции вице-губернатора Башировой пошатнулись после скандальной пресс-конференции

Слова вице-губернатора Веры Башировой о «мелких лавочниках», которые на выборах главы государства голосовали за Павла Грудинина, и «отсутствии ответственной и думающей интеллигенции» в районах, которые дали высокий процент за кандидата от КПРФ, породили внутриэлитный конфликт, пишут анонимные телеграм-каналы Оренбурга . Слова Башировой, по мнению авторов каналов, вызвали недовольство как в территориях, так и в Доме советов.

Комментарии: вице-губернатор имеет право на свое мнение

Источник в Доме советов сообщил, что, несмотря на неоднозначные слова вице-губернатора, ни о какой отставке речи идти не может: замгубернатора по внутренней политике имеет право высказывать свое видение причин итогов голосования.

Главы районов, в свою очередь, восприняли заявление Башировой неоднозначно. «Считаю неверным называть местных предпринимателей лавочниками и неинтеллигентами. Это может не понравиться местному бизнесу», — заявил глава Абдулинского района Владимир Насейкин.

Глава Домбаровского района Валерий Швиндт отметил, что предприниматели Домбаровки едва ли обидятся на вице-губернатора, но ее слова, безусловно, обсудят: «назвать жителей район не интеллигентными и не думающими нельзя, но вице-губернатор имеет право на свое мнение».

В очередной раз в банковской сфере стали циркулировать слухи о том, что являющаяся одной из крупнейших компаний Татарстана «Татнефть» хочет избавиться от непрофильного актива — Банка «Зенит».

Комментарий: это не правда

В пресс-службе ПАО «Татнефть» вопрос о продаже банка переадресовали в пресс-службу банка «Зенит», которая категорически опровергли эту информацию. Как сообщили в пресс-службе банка «Зенит», 7 марта на заседания совета директоров банка была утверждена трехлетняя стратегия развития банковской группы. Согласно ей, в 2020 году число активных клиентов должно составить не менее 1 млн физических лиц и 70 тыс. юридических лиц. Также в пресс-службе банка отметили, что в течение ближайших 3 лет планируется усилить перспективные и сформировать несколько новых сильных бизнес-направлений, а также значительно увеличить долю комиссионных доходов.