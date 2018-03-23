Путешествующие абоненты столичного «МегаФона» больше всего трафика и минут тратят в праздники 

Столичный филиал «МегаФона» проанализировал мобильное поведение абонентов из Москвы и Московской области в роуминге. С начала 2018 года московские туристы в Италии больше всего пользовались мобильным Интернетом, а в Белоруссии — звонили и отправляли СМС. Чаще всего жители Москвы выезжали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при этом дни праздников в январе, феврале и марте стали наиболее популярными для путешествий.
Наиболее востребованными среди москвичей странами в этом году оказались Италия, Испания и Франция — в Европе, ОАЭ — в Азии и США — в Америке. Среди стран СНГ чаще всего абоненты из Москвы и области ездили в Таджикистан, Молдавию, Украину, Грузию и Армению.
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По объему переданных данных лидируют Италия, Франция, Германия и Испания — на эти страны пришлась почти треть от всего трафика, использованного москвичами в международном роуминге с начала года. В целом в Европе абоненты активнее пользуются Интернетом, в то время как СМС остаются популярными для общения в поездках по странам СНГ. На первом месте среди зарубежных стран по длительности разговоров и количеству СМС оказалась Белоруссия.
Больше всего минут на разговоры в международном роуминге абоненты «МегаФона» потратили в первый рабочий день года — 9 января, а 4 января активнее всего использовали мобильный Интернет. Лидером по СМС стало 3 января. В последующие месяцы путешественники больше всего общались в праздники: наибольшая длительность разговоров, число СМС и объем трафика в феврале пришлись на 23 число, а в марте — на восьмое. В пределах России московские клиенты «МегаФона» чаще всего выезжают в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край и Тверскую область, а также в Калужскую и Владимирскую области.