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На Первом канале обсудили «изнасилованную девочку с пенобетоном во влагалище»
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На Первом канале обсудили «изнасилованную девочку с пенобетоном во влагалище» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Член комитета по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала историю об изнасиловании восьмилетней девочки, произошедшем в Донбассе. На фрагмент выпуска обратил внимание украинский блогер Сергей Запорожский в своем Facebook.
По словам Ковитиди, эту историю она узнала от лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
«Очень много таких случаев, о которых просто страшно сегодня говорить. Изнасилованная восьмилетняя девочка, которой во влагалище заливается пенобетон. Привели случаи, когда четыре девочки, буквально от 18 до 25 лет, у которых на лбу вырезали «Кума сепаратиста», «Жена сепаратиста», «Дочь сепаратиста». Их с разрезанными грудями спина к спине посадили, проволокой привязали и отправили их родственникам», — рассказала сенатор в эфире программы.
Запорожский отметил, что рассказ «превзошел историю о „распятом мальчике“».
Телевизионный сюжет о так называемом «распятом мальчике» вызвал широкий резонанс в российских СМИ в июле 2014 года. Тогда же ряд изданий выпустили материалы, в которых отмечали, что никаких доказательств рассказанной в эфире истории, нет.
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