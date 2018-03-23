Макмастер не своего дела. Трамп сменил советника по нацбезопасности

Что бы ни говорили о непредсказуемости Дональда Трампа , но в увольнении его советника по нацбезопасности Герберта Макмастера есть система. Как и с Рексом Тиллерсоном: вначале масс-медиа предупредили об отставке, затем президент ее опроверг, а через паузу подписал. И опять в Twitter. Хотя еще на прошлой неделе пресс-секретарь администрации Сара Сандерс заявляла, что у них отличные рабочие отношения. Вообще, это довольно странный способ борьбы с, как сам Трамп их называет, «фейковыми» СМИ — делать то, что они предписывают. Впрочем, даже в условиях всеобщего ожидания развязки хозяин Белого дома умудряется найти лазейку для особого смысла.

Все знали, что над Макмастером сгустились тучи, догадывались, из-за чего — патрон, дескать, так и не простил ему тайной встречи с экс-советником по нацбезопасности Барака Обамы Сьюзен Райс . Но убрал-то его Трамп после звонка Путину. Вот и думай теперь, спецпрокурор Мюллер: то ли потому, что в прессу просочилась информация о том, что помощники президента были против этого звонка. Говорят, он рвал и метал. То ли потому, что Макмастер и написал ему большими буквами «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!».

Не факт, что сменивший его Джон Болтон посоветовал бы что-то другое. Одно слово — «ястреб». Их таких вокруг Трампа теперь — косяк. А этот, пожалуй, самый прожженный, с бэкграундом. Начинал у Рейгана, продолжал у Буша-старшего . При сыне дослужился до постоянного представителя при ООН . Тогда и изрек свое знаменитое: «Нет такого понятия как ООН. Есть международное сообщество, которое может возглавлять единственная в мире сверхдержава — США ». На 12 лет опередил Трампа. Неудивительно, что сразу оказался в числе кандидатов на должность в новой администрации.

Его прочили, в том числе, и в госсекретари. Но Трамп не рискнул вести Болтона на Капитолийский холм. Вероятно, знал, что младшему Бушу удалось назначить того постпредом в ООН лишь в обход сената во время парламентских каникул. А Трампу и без того хватает адреналина. Советника же по нацбезопасности ни с кем согласовывать не надо. Это во-первых. Во-вторых, в Госдепе вскоре будет заправлять Майк Помпео. Такой же. В смысле, единомышленник, который слова поперек не скажет.

А Болтон ко всему прочему — один из идеологов нападения на Ирак . Будь он тогда на месте Колина Пауэлла , сыграл бы с пресловутой пробиркой ничуть не хуже. Хотя не исключено, что она прошла и через его руки. Он и сегодня не жалеет о том вторжении. Поэтому можно даже не гадать, какие советы даст он Трампу по Ирану КНДР . Не зря же слывет сторонником крайне жесткой линии. Скорее всего, это не последняя перемена в Белом доме. Говорят, Макмастер ушел — главе аппарате Келли приготовиться. Но кажется, что именно Болтон в качестве консультанта — это уже предел. Зри в корень. Болт — он тем и отличается от гвоздя, что не забивается последним в крышку гроба, а медленно-медленно вкручивается. Но результат тот же.

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