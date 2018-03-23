Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Аслан Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими отечественными знаменитостями, поделился с многочисленными подписчиками уникальными фотографиями Жанны Фриске. Он ее снял еще в 2005 году.

"Жанна 💜Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — сообщил Ахмадов.

Оказалось, фотографиям более десяти лет. «Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров 📸 так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны», — завершил рассказ фотограф.

Многочисленные поклонники поделились своими впечатлениями от работы профессионала. «Мне Очень Не хватает Жанночки!», «Аслан, шикарная работа, браво👏👍», «Вау! 👏👏👏 Вы — Маг… это Факт!🙏✌», «Какая несправедливость… красавица! Супер!», «Какая она космическая была Девушка👍👍👍», «Она здесь на себя не похожа» инопланетянка", «Даже не узнать! ЗдОрово!», «Шедеврально! Нет слов, только эмоции с восторгом! 👍👍👍» — рассыпались в комплиментах фотографу и его натурщице пользователи Сети.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга.