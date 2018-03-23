Ледяные ветра с востока

Нельзя не почувствовать, что ветра, дующие со стороны нашего восточного соседа, стали холоднее.

В прошедшие выходные Владимир Путин выиграл власть в России на ближайшие шесть лет с неоспоримым перевесом. Что будет дальше? Эксперты считают, что в ближайшие годы политический климат будет все больше и больше меняться в сторону холодной войны.

Владимир Путин непрерывно стоит у руля России вот уже 18 лет, несмотря на те четыре года, когда он был «всего лишь» премьером. К концу этого срока он просидит на российском троне почти четверть века.

Начало его царствования вообще-то предвещало более мягкий политический климат. Но потом в какой-то момент все поменялось. Нынешняя Россия ведет себя агрессивно и ищет столкновений. Вооруженные силы значительно укрепились, и Путин не боится пускать их в дело. Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Украине — лучшее тому подтверждение.

Кроме того, он поигрывает мускулами и на Севере, в пугающей близости от наших рубежей. Недавние военные учения России прошли практически рядом с пограничными столбами. Норвежская служба разведки считает действия России крупнейшей угрозой Норвегии и ее интересам.

Посольство России завило, что Норвегия таким образом нагнетает «антирусские настроения» и идет на поводу у НАТО , вместо того чтобы наладить прямой диалог с Россией. По его словам, нынешнюю атмосферу можно назвать «ядовитой». В недавнем обращении Путина к народу нельзя было не заметить пассажей о наращивании вооружений, вне всяких сомнений направленных против Запада.

После недавнего отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери отношения между Россией и Великобританией достигли точки замерзания. Стороны выслали дипломатов друг друга, и это, судя по всему, только начало.

Обвинения со стороны НАТО и Великобритании Путин отрицает наотрез. Подобного рода конфронтации, ему, судя по всему, не по нраву, однако от них его позиции внутри России только укрепляются. В своем обращении к народу после ошеломительной победы на выборах он исполнил весь регистр патриотизма и национальной гордости: Россия — сверхдержава, наша мощь только крепнет, нас миллионы. Такие речи хорошо принимаются.

Русские — народ горделивый, а их лидер играет на их чувствах, чтобы укрепить свою империю. К сожалению, за счет нападок за Запад.