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Посол России рад выписке из больницы полицейского, пострадавшего в Солсбери
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Посол России рад выписке из больницы полицейского, пострадавшего в Солсбери 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Посол России в Великобритании Александр Яковенко рад выписке из больницы полицейского Ника Бейли, пострадавшего при инциденте в Солсбери, и надеется на выздоровление Сергея и Юлии Скрипалей.
"Рад узнать, что сержант сыскной полиции Ник Бейли выписан из больницы. Также надеюсь на выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль", — написал Яковенко в своем аккаунте в Twitter.
Glad to know that detective sergeant Nick Bailey has been discharged from hospital. Hoping for recovery of Sergei and Yulia Skripal, too. pic.twitter.com/6ansJHgMHt
— Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) 23 марта 2018 г.
Пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский был выписан из больницы в четверг. Сергей и Юлия Скрипали остаются в госпитале в тяжелом состоянии.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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