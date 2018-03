Посол России рад выписке из больницы полицейского, пострадавшего в Солсбери

"Рад узнать, что сержант сыскной полиции Ник Бейли выписан из больницы. Также надеюсь на выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль", — написал Яковенко в своем аккаунте в Twitter.

Glad to know that detective sergeant Nick Bailey has been discharged from hospital. Hoping for recovery of Sergei and Yulia Skripal, too. pic.twitter.com/6ansJHgMHt

— Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) 23 марта 2018 г.

Пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский был выписан из больницы в четверг. Сергей и Юлия Скрипали остаются в госпитале в тяжелом состоянии.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.