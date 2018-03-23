К весеннему паводку готовятся все службы Вологды

По прогнозам синоптиков, ледоход начнется не раньше 10 апреля, но уже сейчас службы готовят всю необходимую технику, продумывают варианты развития событий. Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов оценил готовность аварийно— спасательной службы Центра гражданской защиты к предстоящему паводку.

Подъем воды в реках происходит примерно через неделю после начала ледохода. Паводковая ситуация зависит от многих факторов: это и объем снега, и скорость его таяния, и плотность осадков.

«Сейчас мы называем шесть основных зон, которые находятся в зоне риска — их подтапливает практически каждую весну. Это Екимцево, Ананьино, Баранково, ЖК «Прибрежный» и другие. В основном там располагаются дачные дома. Например, в Ананьино в эту зону попадает 2120 садовых участков», — прокомментировал руководитель Центра гражданской защиты населения Вологды Олег Пономарев

Чтобы снизить риски подтоплений, запланированы ледорезные работы на реке в районе Михальцевской плотины. Сотрудники «Вологдагорводоканала» вместе со спасателями планируют распилить ледяные торосы и ослабить лед, чтобы река легко вскрылась. Это позволяет избежать заторов возле основания сооружения, в итоге льдины во время паводка беспрепятственно преодолеют сложный участок на реке.

«Для этих работ нам нужно подобрать тот момент, когда еще можно выйти на лед, но при этом выполненные пропилы не замерзнут. По прогнозам это может произойти уже на следующей неделе», — пояснил директор МУП «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

К предстоящему паводку готовятся и другие службы: энергетики, различные коммунальные организации, полицейские, медики. Это в общей сложности 500 человек личного состава и 127 единиц техники.

«Спасатели на сегодняшний день готовы полностью. Обстановку с паводком мы держим под контролем. В случае возникновения критической ситуации, у сотрудников служб есть все необходимое, чтобы справиться с ней», — заключил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В настоящее время лед на реке Вологде еще достаточный крепкий. Его толщина на разных участках колеблется от 30 до 50 сантиметров. Выход на лед официально еще не запрещен, но специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при движении по реке.