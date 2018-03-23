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ФТС задержала 234 тысячи единиц контрафакта с символикой ФИФА за год
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ФТС задержала 234 тысячи единиц контрафакта с символикой ФИФА за год 

Rambler News Service 40 минут назад
Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла в 2017 году ввоз 234 единиц контрафактной продукции с символикой ФИФА, сообщает пресс-служба ФТС.
«В 2017 году российскими таможенными органами пресечен ввоз свыше 234 тыс. единиц контрафактной продукции, содержащих товарные знаки ФИФА», — сообщает ведомство.
В 2016 году ФТС задержала 61 тысячу единиц таких товаров.
«Основными категориями не допущенных к ввозу контрафактных товаров стали обувь, упаковочные пакеты, детские игры (игрушки), одежда, головные уборы, мячи, сувенирная и печатная продукция. Таможенными органами выявляются даже такие «экзотические» случаи нарушения интеллектуальных прав ФИФА как незаконное использование ее символики на овощах (томаты), бланках меню и другие», — отмечает ФТС.
Россия, где в 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу, взяла на себя обязательства по защите бренда и символики ФИФА, которая является правообладателем ряда товарных знаков на территории РФ. Правительство России предоставило официальную гарантию № 6 от 14 апреля 2010 года, которая предусматривает реализацию на территории России комплексной программы по защите бренда ФИФА. Товарные знаки внесены в реестр Евразийского таможенного союза.
Единственной аккредитованной компанией на лицензионную и розничную программу ФИФА является «Мегалайсенз Энтертейнмент».
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