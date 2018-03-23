На Восточно-Уренгойском участке построят объекты подготовки газа и конденсата

Главгосэкспертиза согласовала проект строительства комплекса объектов подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке Роснефти в Пуровском районе ЯНАО

Изучив повторно представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям. Предыдущее положительное заключение по объекту выдали в октябре 2014 года, — сообщает пресс-центр ФАУ «Главгосэкспертиза России». Необходимость проведения повторной госэкспертизы возникла в связи с выделением этапов строительства, а также с приведением проектных технических решений в соответствие с выполненной рабочей документацией.

Комплекс запроектированных объектов возводится в рамках полномасштабного освоения Восточно-Уренгойского лицензионного участка недр. Он предназначен для централизованного сбора пластовой смеси от кустов газоконденсатных скважин, размещаемых в пределах газоносности ачимовских отложений Восточно-Уренгойского лицензионного участка, приема пластовой смеси и попутного нефтяного газа от установки предварительной подготовки газа валанжинской залежи. Также новый комплекс объектов будут использовать для приема осушенного и отбензиненного газа и нестабильного конденсата, поступающих от установки комплексной подготовки газа Ново-Уренгойского лицензионного участка.

В составе комплекса запроектировали установку комплексной подготовки газа и конденсата, склады конденсата газового стабильного и пропан-бутана технического, объекты вспомогательного назначения, надземные эстакады инженерных коммуникаций. Для обеспечения транспортировки продуктов перекачки, в том числе товарной продукции, предусмотрели магистральные и промысловые трубопроводы.

Ввод комплекса объектов подготовки газа и газового конденсата в эксплуатацию будет проходить в два этапа. Так как район строительства расположен на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, газопроводы-шлейфы и вспомогательные сети инженерного обеспечения проложат на совместных надземных эстакадах.

Восточно-Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1978 году. Сейчас разработкой лицензионного участка занимается дочернее общество Роснефти — АО «Роспан Интернешнл».