Зюганов заявил, что профессия журналиста сложная и важная

"Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — заявил РИА Новости собеседник агентства.

Он отметил, что нужно развивать социально-осмысленную политику: защищать малоимущих граждан и детей войны, надо помогать учителям, врачам, инженерам и ученым.