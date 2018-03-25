Ещё
Зюганов заявил, что профессия журналиста сложная и важная
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Зюганов заявил, что профессия журналиста сложная и важная 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал профессию журналиста сложной и важной, призвав СМИ к совместной работе с депутатами по развитию страны.
Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».
"Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — заявил РИА Новости собеседник агентства.
Он отметил, что нужно развивать социально-осмысленную политику: защищать малоимущих граждан и детей войны, надо помогать учителям, врачам, инженерам и ученым.
РИА Новости: последние новости
Пучдемона задержали в Германии на границе с Данией Новый глава Волоколамска призвал не приводить на пикеты детей "Дело Скрипаля" как материал для психоанализа
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово108
МВД и СБ Украины перешли на сторону России514
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ37
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой65
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете243
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение