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Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
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Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: Дни.ру
Хлопнувшая дверью Евросоюза Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить вокруг себя Старый Свет.
Фактически Великобритания вернулась в Евросоюз. Так объяснил позицию Брюсселя по делу отравленного Скрипаля известный немецкий политолог Александр Рар.
"Великобритания, которая фактически уже не член Евросоюза, которая должна решать уйму проблем, связанных с ее выходом, которая была под сильным прессингом со стороны европейцев по всем отношениям, устроила какую-то абсурдную истерику", — сказал Рар в интервью изданию "Взгляд".
Эксперт полагает, что Британия, выйдя из Евросоюза, смогла фактически туда опять вернуться и сплотить искусственно каких-то загипнотизированных европейцев вокруг своей позиции против России. Причем, вначале некоторые страны ЕС не хотели поддерживать жесткую резолюцию и придерживались иного мнения.
"Риторика оказалась такой, все 28 стран вдруг встали на сторону Англии. В других вопросах они не становятся на ее сторону, а вдруг все встали", — выразил недоумение политолог. Он полагает, что все дело в инерции — Европа не хочет терять Великобританию как партнера в вопросах безопасности.
Накануне, 22 марта до глубокой ночи на внеочередном саммите Евросоюза обсуждалось дело отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге Брюссель осудил атаку, которую приписывают России и выразил солидарность с Великобританией. Тем не менее, на саммите ЕС британцам не удалось добиться однозначного согласия с их мнением о том, что именно Россия виновна в атаке.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом «Новичок», разработки которого якобы велись еще в СССР.
В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию в критическом состоянии, передает РИА ФАН. Накануне, 22 марта представители клиники, где находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без сознания и озвучили неблагоприятный для них прогноз — возможно, что отравление привело к серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не предоставлено.
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