Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась

Хлопнувшая дверью Евросоюза Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить вокруг себя Старый Свет.

"Великобритания, которая фактически уже не член Евросоюза, которая должна решать уйму проблем, связанных с ее выходом, которая была под сильным прессингом со стороны европейцев по всем отношениям, устроила какую-то абсурдную истерику", — сказал Рар в интервью изданию "Взгляд"

Эксперт полагает, что Британия, выйдя из Евросоюза, смогла фактически туда опять вернуться и сплотить искусственно каких-то загипнотизированных европейцев вокруг своей позиции против России . Причем, вначале некоторые страны ЕС не хотели поддерживать жесткую резолюцию и придерживались иного мнения.

"Риторика оказалась такой, все 28 стран вдруг встали на сторону Англии. В других вопросах они не становятся на ее сторону, а вдруг все встали", — выразил недоумение политолог. Он полагает, что все дело в инерции — Европа не хочет терять Великобританию как партнера в вопросах безопасности.

Накануне, 22 марта до глубокой ночи на внеочередном саммите Евросоюза обсуждалось дело отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге Брюссель осудил атаку, которую приписывают России и выразил солидарность с Великобританией. Тем не менее, на саммите ЕС британцам не удалось добиться однозначного согласия с их мнением о том, что именно Россия виновна в атаке.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом «Новичок», разработки которого якобы велись еще в СССР.