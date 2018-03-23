Захватчик супермаркета в Требе кричал «Аллах акбар» и требовал освободить Абдеслама 

Номерной знак автомобиля, на котором к супермаркету на юге Франции приехал мужчина, захвативший заложников, связан с человеком, известным французским спецслужбам — в частности, генеральной дирекции внутренней безопасности.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал LCI.
Захватчик, выходец из Марокко, который захватил 23 марта заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од, вооружен огнестрельным и холодным оружием, при себе имеет также гранаты. Он якобы кричал «Аллах Акбар» и требовал освободить Салаха Абдеслама.
По данным местной прокуратуры, преступник заявил о том, что является членом "Исламского государства" (запрещена в РФ).
Как передает ТАСС, МВД Франции пока не может подтвердить информацию о гибели двух человек в результате захвата заложников в супермаркете.
Об этом представитель министерства внутренних дел Пятой республики сообщил в эфире телеканала BFM.
Правоохранительные органы Франции, по данным «Интерфакса», проводят в Требе спецоперацию. В ней принимают участие сотрудники нескольких подразделений полиции, а также антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также задействованы три вертолета.
В Елисейском дворце проинформировали общественность о том, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией и получает всю последнюю информацию.
Салам Абдеслам — французский гражданин, стал известен в первую очередь как один из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, при которых были убиты 130 человек.