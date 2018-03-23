Захватчик супермаркета в Требе кричал «Аллах акбар» и требовал освободить Абдеслама

Номерной знак автомобиля, на котором к супермаркету на юге Франции приехал мужчина, захвативший заложников, связан с человеком, известным французским спецслужбам — в частности, генеральной дирекции внутренней безопасности.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал LCI.

Захватчик, выходец из Марокко , который захватил 23 марта заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од, вооружен огнестрельным и холодным оружием, при себе имеет также гранаты. Он якобы кричал «Аллах Акбар» и требовал освободить Салаха Абдеслама

Как передает ТАСС, МВД Франции пока не может подтвердить информацию о гибели двух человек в результате захвата заложников в супермаркете.

Об этом представитель министерства внутренних дел Пятой республики сообщил в эфире телеканала BFM.

Правоохранительные органы Франции, по данным «Интерфакса», проводят в Требе спецоперацию. В ней принимают участие сотрудники нескольких подразделений полиции, а также антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также задействованы три вертолета.

В Елисейском дворце проинформировали общественность о том, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией и получает всю последнюю информацию.

Салам Абдеслам — французский гражданин, стал известен в первую очередь как один из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, при которых были убиты 130 человек.