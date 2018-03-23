Ещё
Захватчик супермаркета в Требе кричал «Аллах акбар» и требовал освободить Абдеслама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захватчик супермаркета в Требе кричал «Аллах акбар» и требовал освободить Абдеслама 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Номерной знак автомобиля, на котором к супермаркету на юге Франции приехал мужчина, захвативший заложников, связан с человеком, известным французским спецслужбам — в частности, генеральной дирекции внутренней безопасности.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал LCI.
Захватчик, выходец из Марокко, который захватил 23 марта заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од, вооружен огнестрельным и холодным оружием, при себе имеет также гранаты. Он якобы кричал «Аллах Акбар» и требовал освободить Салаха Абдеслама.
По данным местной прокуратуры, преступник заявил о том, что является членом "Исламского государства" (запрещена в РФ).
Как передает ТАСС, МВД Франции пока не может подтвердить информацию о гибели двух человек в результате захвата заложников в супермаркете.
Об этом представитель министерства внутренних дел Пятой республики сообщил в эфире телеканала BFM.
Правоохранительные органы Франции, по данным «Интерфакса», проводят в Требе спецоперацию. В ней принимают участие сотрудники нескольких подразделений полиции, а также антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также задействованы три вертолета.
В Елисейском дворце проинформировали общественность о том, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией и получает всю последнюю информацию.
Салам Абдеслам — французский гражданин, стал известен в первую очередь как один из главных организаторов террористических атак в Париже 13 ноября 2015 года, при которых были убиты 130 человек.
Вести.Ru: последние новости
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть волоколамскую свалку В больницу попал второй офицер полиции, расследующий отравление Скрипаля Подсчет голосов близок к завершению: у Владимира Путина – 76,65%
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну108
Путин обратился к нации811
Савченко грозит «пожизненное»145
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ47
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение