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Я сам лазал — там гниль: глава района выехал в дом, где радиомеханик провалился сквозь потолок
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Я сам лазал — там гниль: глава района выехал в дом, где радиомеханик провалился сквозь потолок 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня к дому № 34 поселка Завода 50 в Ярославле приехал глава Заволжского района. Он сам залез на чердак, откуда накануне провалился сквозь потолок радиомеханик.
Трагедия случилась, когда рабочий отправился ремонтировать телевизионные провода.
— Я сперва подумала, лёд с крыши начал падать. Выхожу, смотрю, парень лежит лицом вниз. И стонет, — рассказывает Галина Коровина из третьей квартиры.
Через десять минут на место трагедии приехала скорая, радиомеханику сделали обезболивающий укол и увезли.
Место, где провалился рабочий
— Очень печально, что этот случай произошёл. Очень жалко этого парня. Комиссия обследовала состояние балок дома — они в целости. А наполнитель между ними потерял свои свойства — настил деревянный между балками сгнил, — рассказал глава Заволжского района Андрей Мамонтов. — Я сам на чердак залезал, прошёлся по этим балкам. Сейчас наша задача — оперативно аварию устранить, выгрести гниль и восстановить провалившееся перекрытие. А потом подготовить документы к включению дома в программу капитального ремонта на следующий год.
Сам дом, где произошла трагедия, уже очень старый — 50-х годов постройки. Управляющей компании у него нет, жильцы сами решают, что ремонтировать и как — на общих собраниях.
Сейчас гнилые участки уже выскребли
Тем временем сотрудники управления следственного комитета по Ярославской области начали проверку по факту случившегося. Пострадавший сейчас находится в больнице.
— В случившемся нет ни его вины, ни нашей, — считает Александр Мартынов, директор компании «Волна Сервис», от которой приехал радиомеханик. — Человек обслуживал линии связи, выполнял свою работу.
После падения 30-летний мужчина получил компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он ждёт операции, ему предстоит установить пластины в позвоночник.
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