Силовик из Нижнего Новгорода может стать ГФИ по Пермскому краю

Как сообщает «Коммерсант-Пермь», им может стать федеральный инспектор по Нижегородской области Сергей Половников . До этой должности он работал на руководящих постах в силовых структурах.

В частности, с 1994 по 2014 годы проходил службу в органах МВД . После чего с июня 2014 года занимал разные должности в Управлении ФСКН России по Нижегородской области: трудился замначальника, первым заместителем и, наконец, и.о. начальника управления. В июле 2016 года Половникова назначили федеральным инспектором по Нижегородской области.

Представить в качестве главного федерального инспектора по Пермскому краю его могут уже в понедельник, 26 марта.

Напомним, этот пост стал вакантным после ухода Игоря Цветкова на другое место работы.