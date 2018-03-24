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Силовик из Нижнего Новгорода может стать ГФИ по Пермскому краю
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Силовик из Нижнего Новгорода может стать ГФИ по Пермскому краю 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Стало известно, кто может сменить Игоря Цветкова на посту главного федерального инспектора по Пермскому краю.
Как сообщает «Коммерсант-Пермь», им может стать федеральный инспектор по Нижегородской области Сергей Половников. До этой должности он работал на руководящих постах в силовых структурах.
В частности, с 1994 по 2014 годы проходил службу в органах МВД. После чего с июня 2014 года занимал разные должности в Управлении ФСКН России по Нижегородской области: трудился замначальника, первым заместителем и, наконец, и.о. начальника управления. В июле 2016 года Половникова назначили федеральным инспектором по Нижегородской области.
Представить в качестве главного федерального инспектора по Пермскому краю его могут уже в понедельник, 26 марта.
Напомним, этот пост стал вакантным после ухода Игоря Цветкова на другое место работы.
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