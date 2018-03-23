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Заглушки за долги: на что идут коммунальщики, чтобы заставить жителей платить?
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Заглушки за долги: на что идут коммунальщики, чтобы заставить жителей платить? 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Радикальный метод борьбы с долгами по ЖКХ теперь уже массово начали применять в столице. Злостным неплательщикам перекрывают канализацию. Нередко все это приводит к авариям и потопам, так что страдают соседи. Более того: за снятие заглушки требуют дополнительную плату. Насколько все это законно?
Воду в квартире Елена уже неделю не открывает: коммунальщики за долги установили заглушки на канализационные трубы.
— Я пришла, хотела поставить стирку. Хорошо, что я этого не сделала, потому что в этом случае я, наверное, затопила бы весь стояк с пятого по первый этаж!
Татьяне Крюковой вообще пришлось переехать к родственникам: на днях ей тоже отключили канализацию. Обещают снять заглушку только тогда, когда она оплатит долг за свет, газ и воду.
— Нельзя было искупаться, ребенок не мог покушать, помыть голову, не мог сходить в туалет. Как только ты нажимаешь кнопку унитаза — вода вся на полу у тебя!
Это раньше должникам посылали письма, уговаривали оплатить коммунальные услуги, судились, а теперь просто блокируют в квартирах канализацию. Главный инженер управляющей компании «Ремстройсервис» говорит: метод действует безотказно. Одних долгов за электричество жители обслуживаемых домов на проспекте Мира накопили на десять миллионов.
— Заглушки ставим уже от безысходности, потому что даже судебные приставы с этими людьми ничего не могут сделать, они не могут с них взыскать деньги в законном порядке!
Если долг небольшой — ставят заглушку-решетку, которая пропускает немного воды. Злостным неплательщикам могут закрыть канализационный выход полностью. Это занимает 15 минут: инженеры поднимаются на крышу, вводят в общую трубу манипулятор, доходят до нужного этажа, помещают в трубу должника резиновый шар и надувают его.
— По задолжникам мы вырезали врезку горячей воды, соединили трубопровод, чтобы люди были с водой, и заглушили врезку неплательщика.
На столичном рынке уже появилось много фирм: за 10 тысяч рублей заглушку установят и снимут после выплаты долга. Управляющая компания сама рассчитывается с инженерами, а потом выставляет дополнительный счет неплательщику.
— Оплатите за подключение, в течение двух суток клиенты у нас будут подключены!
Коммунальщики уверяют, что закон не нарушают: постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг» запрещает отключать в жилых домах отопление и холодную воду. А про канализацию там — ни слова.
Но юристы считают, что ставить заглушки управляющие компании не имеют права. Ограничивать коммунальные услуги можно только самому неплательщику, владельцу квартиры — но ведь без воды сидят и все остальные жильцы. Или, как в случае с Татьяной Крюковой, которая живет в коммуналке — задолжали ее соседи, а без канализации осталась и она.
"Практика показывает следующее: любое перекрытие таких коммуникаций, в том числе сантехники, приводит к тому, что авария происходит во всем подъезде", — говорит адвокат Оксана Филачева.
В регионах хозяева квартир уже выиграли несколько процессов против управляющих компаний. В Санкт-Петербурге коммунальщиков обязали снять заглушки, а житель Пензы смог отсудить 100 тысяч рублей компенсации. Столичные юристы тоже советуют обращаться в суд в спорных случаях. А за коммунальные услуги настоятельно советуют все же платить — и вовремя.
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