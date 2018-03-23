Высказывания Джона Болтона

Об ООН "Нет никакой ООН Если штаб-квартира ООН в Нью-Йорке потеряет десять этажей, разницы никто не заметит" (в выступлении в Нью-Йорке 3 февраля 1994 года).

О международном праве

"Большая ошибка — придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты" (в интервью американскому журналу Insight 2 августа 1999 года).

"Смертельно забюрократизированные европейские структуры, далекие от любого демократического контроля и стремящиеся урезать власть национальных государств" (в книге мемуаров «Капитуляция — не выход: защищая Америку в ООН и на международной арене»; 2007 года).

О национальной безопасности

"Главная угроза нашей национальной безопасности — это Барак Обама " (в ходе выступления в Вашингтоне 3 июня 2014 года).

"Я всецело за демократию в Ираке Но сегодня наши национальные интересы требуют не позволить какой-либо части Ирака стать базой для терроризма, и если эта цель будет достигнута при помощи методов, отличающихся от демократии в понимании Джефферсона, то я не возражаю" (в интервью Financial Times 19 октября 2007 года).

"Я по-прежнему считаю, что решение свергнуть Саддама было правильным. Я полагаю, что неправильные решения были приняты позже и худшее из них — вывести войска США и коалиции в 2011 году" (в интервью изданию The Washington Examiner 14 мая 2015 года).

Об иранской ядерной программе

"Единственным дипломатическим выходом остается смена режима в Северной Корее Говоря о дипломатии в отношении Северной Кореи, о новых санкциях, мы просто даем ей больше времени для наращивание ядерного арсенала и подвергаем риску себя, Японию и Южную Корею" (в интервью Fox News Channel 3 сентября 2017 года).

"К сожалению, у нас нет стратегии в отношении Китая. У нас есть ошметки стратегии. Обама просто об этом не думал, а теперь мы пожинаем плоды" (в интервью изданию Breitbart News 6 ноября 2017 года).

"Я помню дебаты о принятии Китая в ВТО в 2000 году. Все говорили: «Они станут подчиняться международным нормам, будут более ориентированы на рынок, признают власть закона » Звучало хорошо, но эти предсказания не сбылись. Китайцы обманывают, крадут интеллектуальную собственность, дискриминируют иностранный бизнес. А мы все спускаем им с рук" (в интервью Fox Business News 21 марта 2018 года).

"Россия прошла через демократию и вышла с другой стороны. То же самое можно сказать о европейских институтах…" (в интервью Financial Times 19 октября 2007 года).

"Если Россия пыталась вмешаться в наши выборы, она должна столкнуться с очень тяжелыми последствиями" (в эфире Fox News от 11 декабря 2016 года).

"Путин выводит войска из Сирии , чтобы показать европейцам, что он стабилизировал регион, а в ответ хочет снятия санкций, наложенных из-за Украины " (официальный аккаунт в Twitter, 18 марта 2016 года).

"Если мы не предпримем немедленных, конкретных мер сейчас, Солсбери будет не последним местом, где мы увидим использование химического оружия Я думаю, следует дать жесткий ответ" (комментарий о покушении на Сергея Скрипаля в эфире Fox News 15 марта 2018 года).

О себе

"Я верю, что могу внести наибольший вклад в наше будущее, оставаясь четким и последовательным сторонником жесткой, рейгановской внешней политики, которая устанавливает мир при помощи силы" (официальный аккаунт в Facebook, 14 мая 2015 года).