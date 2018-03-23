Челябинское отделение «Опоры России» снова возглавил продавец гирь 

«Вы сегодня выбираете лидера, совет и контрольно-ревизионную комиссию организации, — напомнил президент федеральной „Опоры России“ Александр Калинин. — Нам уже 15 лет, организация входит в четверку крупнейших союзов предпринимателей. Плодами нашего труда пользуются многие, наша работа необходима. Люди должны знать, что собственность защищена от наездов разного толка, от непродуманных налоговых решений. Мы добились перехода на упрощенную налоговую систему, введения зависимости зарплаты банкиров от объема предоставляемых кредитов. Сегодня, в 2018 году, кредитный портфель уже равнялся с докризисным. Челябинская организация находится на первом месте в российском рейтинге опоры. Но не расслабляйтесь, нарезчики наступают приморье и Башкортостан».
Калинин также напомнил коллегам, что они не должны упускать возможности, которые представятся им в ближайшее время. Саммит ШОС, строительство ВСМ — это, по его мнению, миллиарды привлеченных инвестиций.
Артем Артемьев, выступая перед предпринимателями, заявил, что будет в случае избрания продвигать принципы работы, определенные российской организацией, например, увеличивать объемы работы областного бюро помощи предпринимателей. В его поддержку также выступил челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.
Напомним, впервые главой челябинского отделения «Опоры России» Артем Артемьев был избран в 2014 году.