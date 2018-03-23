В Самаре решают судьбу троллейбусного маршрута № 10

Формулировка «под мостом» оказалась весьма расплывчатой, как и бездонные лужи грязного тающего снега на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе.

В назначенные 10 часов утра троллейбус № 10 прибыл, но к остановке Кабельная и зайти в него через сугробы оказалось проблемой.

Кроме двух журналистов, пяти сотрудников ТТУ решили поговорить о судьбе общественного транспорта два неравнодушных молодых человека, один из которых никогда даже не ездил по этому маршруту.

"Коллеги, мы хотим услышать ваше мнение о работе десятого троллейбуса, — уверено начал разговор Валерий Бобков , заместитель директора МП «ТТУ». — Сразу хочу сказать, что десятый маршрут закрывать никто не будет. Есть необходимость провести оптимизацию маршрутной сети и наше предприятие сейчас выстраивает работу таким образом, чтобы было меньше расходов и больше доходов".

По информации ведомства, в прошлом году маршрутом воспользовались 78 тысяч человек — это 0,46% от общего объема троллейбусного пассажиропотока. Себестоимость перевозки одного человека при таком раскладе составляет 78 рублей, что убыточно для предприятия.

Троллейбус №10 проезжает свой маршрут за 15 минут. За это время он успевает преодолеть расстояние от остановки Кабельная до клуба «Мир» в одну сторону. К слову, альтернатив у маршрута — масса. Проделать этот путь можно на двух разных автобусах, четырех маршрутных такси и пяти трамваях. Несмотря на это как минимум два неравнодушных жителя просят оставить именно троллейбусное сообщение.

"Очень странное вы выбрали время, люди, которые заинтересованы в этом маршруте сейчас на работе, как мне кажется", — возмутился Егор Шатунов, который ведет паблик в одной из социальных сетей, рассказывающий о городском транспорте. — Я предлагаю совместить троллейбусный маршрут № 10 с маршрутом № 12 или № 13. Надо скооперироваться с представителями предприятий, которые находятся на Заводском шоссе, понять в какое время максимальный пассажиропоток и в эти часы пустить транспорт".

"Это мысль хорошая. Обговорить время заводов — не проблема, проблема в другом: надо сделать «крючок» с двенадцатого, тринадцатого или восьмого маршрутов, то есть врезать автоматические и сходные стрелки. Это стоит серьезных денег. Для этого надо разработать проект, поставить дополнительные опоры", — ответил Валерий Бобков.

Второй активист, Дамир Смирнов, признался, что не пользуется десятым троллейбусом, но ратует за то, чтобы в городе было как можно больше муниципального транспорта, где сохраняется льготный проезд.

Еще одной проблемой троллейбусного маршрута № 10 в ближайшее время станет половодье. В районе Заводского шоссе каждый год образуются огромные лужи. Поэтому маршрут на это время закрывают, и это уже никого не удивляет.

"По правилам технической эксплуатации троллейбуса можно проехать по дороге, залитой водой, когда уровень воды не превышает 15 см. Если этот уровень выше, то мы зальем все тяговые установки машины. В паводковый период всегда происходит такая беда. Мы работаем с организациями, которые откачивают воду, но проблема остается", — пояснил замдиректора ТТУ.

По итогам беседы, которая длилась около 15 минут, представители ТТУ резюмировали, что будут продолжать рассматривать предложения граждан, и пообещали, что без участия общественности решения о судьбе «десятки» не будет принято.

Участники встречи разошлись, водитель отправился на свое рабочее место и с одним пассажиром в салоне, блогером, который ведет паблик об общественном транспорте, двинулся на маршрут.