Глава Росрыболовства считает преждевременным введение маркировки икры

"Обсуждение идет достаточно сложно, потому что мы здесь зависим от Министерства промышленности и торговли . Здесь они играют основную роль в решении этого вопроса", — сказал он журналистам. Шестаков добавил, что пока идет обсуждение на уровне экспертов, как это будет применяться.

"Поэтому, к сожалению, те сроки, которые мы назвали — 2019 год — пока преждевременно о них говорить. Вообще какие-либо сроки называть преждевременно", — отметил он.

В октябре прошлого года Шестаков сообщил в интервью "Российской газете" , что были определены 10 видов товаров, которые будут маркироваться, туда включены в том числе черная и красная икра. Но как именно будет выглядеть сам механизм, в Минпромторге еще обсуждалось.

Тогда же Шестаков сообщал изданию о возможном введении маркировки в 2019 году, если механизм будет разработан в ближайшее время. По оценке главы Росрыболовства, себестоимость меток будет находиться в диапазоне от 15 до 100 рублей.