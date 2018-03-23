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Глава Росрыболовства считает преждевременным введение маркировки икры
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Глава Росрыболовства считает преждевременным введение маркировки икры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Говорить о сроках, когда в России может быть введена маркировка черной и красной икры, пока преждевременно, считает замминистра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Обсуждение идет достаточно сложно, потому что мы здесь зависим от Министерства промышленности и торговли. Здесь они играют основную роль в решении этого вопроса", — сказал он журналистам. Шестаков добавил, что пока идет обсуждение на уровне экспертов, как это будет применяться.
"Поэтому, к сожалению, те сроки, которые мы назвали — 2019 год — пока преждевременно о них говорить. Вообще какие-либо сроки называть преждевременно", — отметил он.
В октябре прошлого года Шестаков сообщил в интервью "Российской газете", что были определены 10 видов товаров, которые будут маркироваться, туда включены в том числе черная и красная икра. Но как именно будет выглядеть сам механизм, в Минпромторге еще обсуждалось.
Тогда же Шестаков сообщал изданию о возможном введении маркировки в 2019 году, если механизм будет разработан в ближайшее время. По оценке главы Росрыболовства, себестоимость меток будет находиться в диапазоне от 15 до 100 рублей.
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