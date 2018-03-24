В Роспотребнадзоре калининградцам напоминают о клещах

Калининградской области начинается сезон активности клещей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

«По данным энтомологического мониторинга активизация клещей в прошлом году зарегистрирована со второй декады марта и продолжался до конца октября», — отмечают в управлении.

Сообщается также, что ежегодно в природных очагах исследуется от 6 000 до 7 500 клещей, зараженность которых возбудителем клещевого энцефалита составила 1,03%, клещевого боррелиоза — 16,1%, что соответствует средне — многолетним данным.