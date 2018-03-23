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В администрации Пскова решали, когда проводить ямочный ремонт дорог
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В администрации Пскова решали, когда проводить ямочный ремонт дорог 

АиФ Северо-запад 35 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Рабочее совещание по разработке плана мероприятий по поддержанию автомобильных дорог и ликвидации аварийной ямочности в весенний период до наступления благоприятных погодных условий для проведения дорожного ремонта состоялось сегодня, 23 марта, в администрации города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В заседании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, ио заместителя главы администрации города, начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров, заместители начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов и Татьяна Макарова, начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.
«Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах», — пояснил Дмитрий Таратынов.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков дал поручение УГХ совместно с ГИБДД до 27 марта разработать план основных мероприятий по устранению ямочности на период до возможности проведения ремонтных работ.
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