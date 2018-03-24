В NASA научились предсказывать оползни

Исследователи из NASA создали глобальную систему предсказания оползней. Программа составляет прогноз на основе данных об осадках за последнюю неделю.

Помимо данных об осадках, модель собирает информацию о составе горных пород, крутизне и геометрии склонов, а также прилегающих к ним дорог и лесов с учетом особенностей географического положения. Это позволяет предсказывать появление оползней по всей планете с точностью до 60%.

Между небом и землей

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Исходный код программы опубликован в интернете — ею может воспользоваться любой желающий. При этом система может функционировать в трех режимах, учитывая данные за сутки, трое суток или неделю.

Ополни являются одним из опасных видов природных катаклизмов. Их предупреждение способно сохранить немало человеческих жизней и избежать финансовых потерь. В будущем авторы планируют усовершенствовать систему прогнозирования, повысив ее точность и возможность анализировать больше данных.

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