АПЗ принял участие в Дне поставщика

На встрече обсуждались вопросы эффективной работы в области государственного и муниципального заказов, процедур и площадок их реализации, внутрирегиональной кооперации, инструментов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. С докладом выступил директор по производству и продажам гражданской продукции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» Владислав Цыцулин.

Он рассказал о процессе закупок в трех основных направлениях: для спецтехники, гражданской продукции и общих нужд. ыцулин отметил, что АПЗ открыт к сотрудничеству в области производства гражданской продукции, тем более что увеличение доли «гражданки» в производстве оборонных предприятий было озвучено на высшем государственном уровне.