АПЗ принял участие в Дне поставщика 

На встрече обсуждались вопросы эффективной работы в области государственного и муниципального заказов, процедур и площадок их реализации, внутрирегиональной кооперации, инструментов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. С докладом выступил директор по производству и продажам гражданской продукции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» Владислав Цыцулин.
Он рассказал о процессе закупок в трех основных направлениях: для спецтехники, гражданской продукции и общих нужд. ыцулин отметил, что АПЗ открыт к сотрудничеству в области производства гражданской продукции, тем более что увеличение доли «гражданки» в производстве оборонных предприятий было озвучено на высшем государственном уровне.
«На Арзамасском приборостроительном заводе продуманный и правильный подход к работе с поставщиками, — отметила заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина. — Условия созданы, дело за субъектами бизнеса — стремиться к участию в таких серьезных заказах, наращивать свои производственные силы, профессиональный опыт. Более того, вероятно, министерство может подключиться к поиску недостающих предприятию поставщиков «в ручном режиме».