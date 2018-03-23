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Врио гендиректора «Примтеплоэнерго» попросил освободить его от должности
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Врио гендиректора «Примтеплоэнерго» попросил освободить его от должности 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио гендиректора краевого теплоснабжающего предприятия «Примтеплоэнерго» Федор Ярошевич попросил главу региона освободить его от занимаемой должности, говорится в сообщении компании.
"Я написал заявление на имя врио губернатора (Андрея Тарасенко — ред.) об освобождении меня от занимаемой должности по состоянию здоровья. Данное решение согласовано. Я решил не участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя «Примтеплоэнерго», — приводятся в сообщении слова Ярошевича.
Ярошевич попросил не спекулировать на тему того, что в «Примтеплоэнерго» «происходит какой-то переворот, о том, что коллектив собирает подписи в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность гендиректора». Как отметил Ярошевич в ходе состоявшегося 23 марта, селекторного совещания с директорами всех филиалов предприятия, он продолжает исполнять свои обязанности до принятия решения о назначении нового гендиректора.
По словам Ярошевича, его основной задаче на посту врио гендиректора, было не допустить срыва отопительного сезона. Он считает эту задачу выполненной. Однако в момент своего назначения Ярошевич говорил, что перед ним поставлена задача навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края. В апреле компания намеревалась представить на обсуждение регионального правительства план модернизации системы теплоснабжения Приморья на 2018 год, а также на среднесрочную и долгосрочную перспективу — пять лет и более.
Вопрос о дальнейшем трудоустройстве Ярошевича будет решен позднее, по его словам, он «однозначно останется в Приморском крае».
На должность врио гендиректора «Примтеплоэнерго» Ярошевич был назначен в конце октября 2017 года. Ранее он являлся главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы. Алена Григорьева, которая до прихода Ярошевича была главой «Примтеплоэнерго», обвиняется в превышении должностных полномочий. В середине марта ее освободили из-под домашнего ареста по подписку о невыезде.
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