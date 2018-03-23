Врио гендиректора «Примтеплоэнерго» попросил освободить его от должности

"Я написал заявление на имя врио губернатора ( Андрея Тарасенко — ред.) об освобождении меня от занимаемой должности по состоянию здоровья. Данное решение согласовано. Я решил не участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя «Примтеплоэнерго», — приводятся в сообщении слова Ярошевича.

Ярошевич попросил не спекулировать на тему того, что в «Примтеплоэнерго» «происходит какой-то переворот, о том, что коллектив собирает подписи в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность гендиректора». Как отметил Ярошевич в ходе состоявшегося 23 марта, селекторного совещания с директорами всех филиалов предприятия, он продолжает исполнять свои обязанности до принятия решения о назначении нового гендиректора.

По словам Ярошевича, его основной задаче на посту врио гендиректора, было не допустить срыва отопительного сезона. Он считает эту задачу выполненной. Однако в момент своего назначения Ярошевич говорил, что перед ним поставлена задача навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края. В апреле компания намеревалась представить на обсуждение регионального правительства план модернизации системы теплоснабжения Приморья на 2018 год, а также на среднесрочную и долгосрочную перспективу — пять лет и более.

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве Ярошевича будет решен позднее, по его словам, он «однозначно останется в Приморском крае ».