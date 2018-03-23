Волонтёры Ямала составляют список добрых дел

Пензы, Архангельска, Белгорода и В Ноябрьске работает молодёжная профильная смена «Доброволец Ямала». Девяносто волонтёров из 13 муниципалитетов, тренеры и наставники из Томска Москвы — им есть, о чем поговорить, чем поделиться.

— Мы проводим региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», — поясняет координатор смены Айшат Нажмудинова. — Подводим итоги проделанной работы, ребята рассказывают о своих проектах и самых удачных находках. Эксперты и сами волонтеры должны будут выбрать тех, кто достоин представлять округ на более высоком уровне.

Наверное, труднее всех в данной ситуации приходится экспертам.

— Наши ребята особенные, — продолжает Айшат, — они не любят себя хвалить, скромны и порядочны. Чтобы не ставить их в неловкое положение, но все же определить победителей, в этом году мы немного изменили концепцию: волонтеры не проводят самопрезентации, а делятся опытом с коллегами, они понимают, что не конкуренты друг другу, а соратники. Эксперты наблюдают за творческим процессом и делают выводы. Но главное слово все же остается за самими добровольцами, в конечном счете они сами выберут лучших среди них.

В прошлом году ямальские представители дошли до полуфинала Всероссийского конкурса, их проекты попали в топ 500 лучших. Но подняться на высшую ступень, им не хватило опыта.

— Теперь мы уже знаем все свои недочеты, готовы над ними работать. Будем целенаправленно готовить команду, чтобы в День волонтера, 5 декабря, достойно представить Ямал. Возможно, в этом году президент пожмет руку кому-то из наших ребят и назовет его добровольцем года, мы настроены на победу, — заключила Айшат Нажмудинова.

— Самым запоминающимся для меня было участие в организации и проведении всероссийского квеста, посвященного сталинградской битве, — рассказывает девятиклассница Дарья Анкудинова из Надыма . — Получилось очень впечатляюще. К нам тогда многие ребята присоединились.

— У каждого региона есть своя специфика, Ямал — один из самых интересных, — говорит заместитель директора федерального «Роспатриотцентра» Анастасия Исмакова. — Многие проекты ориентированы на отдаленные поселения. В прошлом году у нас была трогательная история. В рамках форума «Доброволец» мы проводили акцию «Елка желаний» — каждый участник мог подойти, снять записку с елки и исполнить желание автора. Одна из девочек попросила нас о том, чтобы мы организовали ей поездку в какое-то труднодоступное место, куда добраться можно только вертолетом. Она очень хотела передать подарок маленькой девочке, мечтающей о кукле.

ПОДСКАЗКА ОТ ЭКСПЕРТА

— Когда мы оцениваем проекты, обращаем внимание на их актуальность, социальную направленность и, главное, масштабируемость. Другими словами, мы хотим, чтобы добрые дела, задуманные волонтерами, могли распространиться на всю Россию , а возможно и войти в проект «Волонтер мира». Эксперты помогут довести до совершенства лучшие разработки, а победители получат денежные вознаграждения на реализацию своих идей, — сообщила Анастасия Исмакова.

По словам столичного эксперта, в этом году добровольцев, а значит и благополучателей, ждет насыщенная программа, множество мероприятий, форумов и профильных смен. И прокомментировала новый закон, приравнивающий волонтеров к добровольцам, объяснила, в чем разница между ними:

— Волонтер — понятие международное, доброволец — наше, исконно русское. По сути те и другие делают одно и то же. Закон просто вносит ясность. Отрадно, что с каждым годом их все больше: около 60 тысяч человек и более 2,5 тысяч объединений по России. И это только официально зарегистрированные.