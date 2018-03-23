Активистам штаба Собчак грозит штраф за надпись «Против Путина» под мостом Влюбленных 

Тюменским активистам штаба Собчак грозит до 20 000 рублей штрафа за то, что они краской написали под мостом влюбленных надпись «Против Путина». В полиции посчитали, что действия нарушают закон о митингах и публичных мероприятиях. Задержали активистов в ночь на 8 марта в 3 часа. К этому моменту надпись была уже нарисована. — Ребята ночью под мостом влюбленных написали на снегу баллончиками с краской «Против Путина». Как только надпись была готова, к ним подъехали две машины с полицейскими — 10 полицейских против пятерых активистов, — рассказали в штабе Собчак. В итоге в отдел полиции №6 был доставлен глава тюменского штаба Собчак Антон Михальчук, юрист штаба Михаил Уваров и три волонтера, среди которых был Глеб Шафигуллин, получивший в прошлом году штраф за расклейку листовок агитирующих за Навального.
Фотография из протокола об административном правонарушении, составленном полицейскимиВ полицейском протоколе говорится, что при досмотре у Глеба нашли три баллончика с краской и 16 наклеек с призывом бойкотировать выборы 18 марта. После составления протоколов всех активистов отпустили этой же ночью. — По информации, представленной администрацией Тюмени, данное мероприятие было проведено без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, — говорится в протоколе полиции. За совершение административного правонарушения пяти активистам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Судебное разбирательство назначено на 5 апреля 2018 года. Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Действущий глава государства Владимир Путин в ходе голосования набрал 76,6%. О том, как прошли выборы в Тюмени, какие были нарушения и какие призы дарили людям, читайте в нашей хронике.