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Активистам штаба Собчак грозит штраф за надпись «Против Путина» под мостом Влюбленных
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Активистам штаба Собчак грозит штраф за надпись «Против Путина» под мостом Влюбленных 

72.ru 46 минут назад
Фото: 72.ru
Тюменским активистам штаба Собчак грозит до 20 000 рублей штрафа за то, что они краской написали под мостом влюбленных надпись «Против Путина». В полиции посчитали, что действия нарушают закон о митингах и публичных мероприятиях. Задержали активистов в ночь на 8 марта в 3 часа. К этому моменту надпись была уже нарисована. — Ребята ночью под мостом влюбленных написали на снегу баллончиками с краской «Против Путина». Как только надпись была готова, к ним подъехали две машины с полицейскими — 10 полицейских против пятерых активистов, — рассказали в штабе Собчак. В итоге в отдел полиции №6 был доставлен глава тюменского штаба Собчак Антон Михальчук, юрист штаба Михаил Уваров и три волонтера, среди которых был Глеб Шафигуллин, получивший в прошлом году штраф за расклейку листовок агитирующих за Навального.
Фотография из протокола об административном правонарушении, составленном полицейскимиВ полицейском протоколе говорится, что при досмотре у Глеба нашли три баллончика с краской и 16 наклеек с призывом бойкотировать выборы 18 марта. После составления протоколов всех активистов отпустили этой же ночью. — По информации, представленной администрацией Тюмени, данное мероприятие было проведено без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, — говорится в протоколе полиции. За совершение административного правонарушения пяти активистам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Судебное разбирательство назначено на 5 апреля 2018 года. Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Действущий глава государства Владимир Путин в ходе голосования набрал 76,6%. О том, как прошли выборы в Тюмени, какие были нарушения и какие призы дарили людям, читайте в нашей хронике.
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