Домашний тиран. Уйти нельзя остаться

«Бьёт — значит любит». Это сомнительное выражение пришло к нам из средневекового «Домостроя».

Несмотря на то, что в XXI веке побои, нанесённые супруге, считаются уголовно наказуемым деянием, каждый день в полицейские сводки попадают истории о происходящих в крае семейных драмах. Пишутся словно под копирку: «Муж до полусмерти избил… ударил табуреткой… ранил ножом… супругу или сожительницу». Итог домашних конфликтов очевиден: потерпевшую госпитализировали в больницу, подозреваемый помещён в ИВС, возбудили уголовное дело.

Корреспондент «АиФ-Прикамье» вместе с экспертами пытался разобраться, как научиться не доводить семейную жизнь до подобных трагедий и на какие «звоночки» всегда нужно обращать внимание при выборе будущего спутника жизни.

Кислотой в лицо

Не стоит думать, что герои подобных драм — это исключительно люди, ведущие асоциальный образ жизни. Нередко фигурантами семейного криминала становятся обыкновенные мужчины и женщины: наши соседи, коллеги, знакомые.

Кошмарная история, произошедшая в обычной семье из подмосковного Серпухова , потрясла многих. После пяти лет брака муж вывез жену, родившую ему двух сыновей, в лес и отрубил ей обе руки. После экзекуции сам привёз женщину в больницу и сдался полицейским. Объяснил, что ревновал супругу, так как увидел в её телефоне подозрительную эсэмэску. Врачи несколько часов делали операцию несчастной женщине. В итоге одну руку им удалось частично восстановить. А в отношении мужа-тирана до сих пор идёт следствие. Ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы.

В Прикамье таких диких случаев не было, но в глаза кислотой плескали. Резонансное ЧП произошло в прошлом году под Краснокамском . Сейчас 61-летний ревнивец, сделавший незрячим инвалидом свою супругу, отбывает срок в колонии. Несколько лет назад, устав терпеть тунеядство супруга, женщина подала на развод. После официального расставания мужчина продолжал наведываться к бывшей жене и дочери и устраивал в общежитии, где они живут, дебоши. Так продолжалось до тех пор, пока в жизни женщины не появился мужчина. Экс-супруга эта новость привела в неистовое бешенство. Он подкараулил бывшую жену, когда та шла на работу, и плеснул ей в лицо аккумуляторную кислоту. Получив сильнейшие химические ожоги, пострадавшая лишилась зрения. А виновник всего этого кошмара через семь лет выйдет на свободу, выплатив по приговору суда миллион рублей морального вреда.

Частый спутник — алкоголь

Чаще всего домашние криминальные конфликты происходят при злоупотреблении, а порой на фоне совместного употребления спиртного. В полиции говорят, что примерно 50% от общего числа бытовых преступлений совершены по пьяни.

Вот лишь несколько последних семейных конфликтов, попавших в оперативные сводки правоохранителей: «42-летняя женщина из посёлка Звёздный получила ножевое ранение в область груди. Она отдыхала в кафе в компании гражданского мужа. Приревновав её к другому, мужчина достал складной нож и ранил потерпевшую. Женщину госпитализировали, виновному грозит до 10 лет лишения свободы». Или другая история: «36-летний житель Уинского района нанёс удар по лицу своей сожительнице. Судмедэкспертиза показала, что пострадавшая получила перелом челюсти. Теперь ей предстоит длительное лечение, а ему по закону грозит три года колонии».

Единственный успокаивающий факт: преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, становится с каждым годом всё меньше. Вот статистика: в 2016 году правоохранительные органы приняли более 38 тысяч заявлений о совершаемых насильственных действиях небольшой и средней тяжести. А в 2017 году этот показатель не достиг и 27 тысяч. Снижается и количество заявлений от потерпевших женщин о причинении им побоев.

Правда, важно учитывать и тот факт, что часто избитые женщины, пожалев своего домашнего тирана, сами забирают заявления из полиции. В итоге, почувствовав безнаказанность, домашний агрессор продолжает решать разногласия с помощью кулаков и в следующий раз старается бить так, чтоб уж наверняка.

«Поэтому при применении любого вида насилия, особенно в семье, нельзя замалчивать эти факты, необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением, — посоветовали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю . — Если потерпевшая не желает или боится напрямую обращаться в полицию, она имеет возможность обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, где факт и последствия применения насилия зафиксируют медики. При обращении к врачам нужно пояснить, что травмы получила в результате противоправных действий того или иного лица. Сообщение о произошедшем медработники передадут в правоохранительные органы. А сотрудники полиции проведут проверку и примут меры законодательного характера».

Устала терпеть

Бывают ситуации с точностью до наоборот: доведённые до отчаяния женщины сами решаются на тяжкие преступления. К примеру, в прошлом году в посёлке Кебраты, Гайнского района, 44-летняя женщина убила своего изверга-супруга, 48-летнего вахтовика. Она сидела в декрете с их маленьким ребёнком. Устав терпеть постоянные избиения и унижения, схватила топор и со всей мочи ударила по голове спящего мужа. Мужчина скончался на месте.

«Пока шло следствие, женщина находилась под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе Гайнского районного суда. — Когда огласили приговор — семь лет лишения свободы — её арестовали прямо в зале суда, после чего отправили в колонию. Судьбой ребёнка, оставшегося без матери и отца, занялись органы опеки».

И буквально на днях в Кизеле произошло подобное же убийство. Вечером 17 марта 42-летняя женщина во время ссоры с 31-летним гражданским мужем схватилась за нож и несколько раз ударила мужчину в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Конфликт произошёл на почве длительных неприязненных отношений, — рассказал руководитель Губахинского МРСО СУ СКР по Пермскому краю Александр Тикун. — В правоохранительные органы о случившемся сообщили родственники погибшего. Женщина скрываться не стала. Сейчас мы устанавливаем причины, побудившие её к совершению преступления».

«В 2017 году в Пермском крае за умышленное причинение смерти своему супругу или сожителю осудили 17 женщин, — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Пермского краевого суда Татьяна Мантова. — Всем им вынесли реальные сроки в виде лишения свободы в колонии на срок от 6 до 10 лет. Ни один приговор не был условным, отсрочки наказания женщинам-убийцам, воспитывающим детей, не предоставили».

Перевоспитать тирана не получится

«Не пара он тебе, доченька, попробуй поискать другого», — интуитивно пытается уберечь мама от неправильного шага свою дочку. Она полжизни прожила и сердцем чувствует, куда может завести любимую доченьку жизнь с таким избранником.

Но куда там! Дочка влюблена, и вот уже пара собирается в загс. Тем более что ей уже под 30, и это, как ей кажется, последний шанс выйти замуж. Женщина продолжает витать в облаках, а каждую ссору с любимым, вспыхивающую после невинного разговора с посторонним мужчиной, объясняет ревностью.

А зря. Перед тем как выходить замуж, психологи настоятельно советуют обратить внимание на следующие «звоночки»: нужно обязательно посмотреть, как будущий избранник относится к детям и животным. Нет ли у него особой нелюбви к ним. Ещё важно выяснить, в какой семье рос будущий супруг: не было ли в ней насилия? Не унижали ли его отец или мать?

«Самые яркие домашние агрессоры «вырастают» из мужчин с низкой самооценкой, — говорит пермский психолог Сарьяна Пономарёва. — Если у меня просят рекомендаций, стоит ли выходить за такого мужчину замуж, я однозначно говорю: «Нет!» Опасно, если у будущего супруга негативные патриархальные взгляды на отношения: не в том смысле, что он несёт моральную и материальную ответственность за семью, а в том, что он — глава семьи и сам всё решает. Ещё такие мужчины склонны обвинять в своих бедах других. Его главный постулат: «Не я так поступил, а меня спровоцировали так сделать». Немаловажный факт, говорящий не в пользу мужчины, — патологическая ревность и собственнический подход к женщине. К ней он относится как к вещи: моя квартира, моя машина, моя женщина. Такие мужчины могут иметь склонность к агрессии в сексуальных отношениях: дама, как послушная кукла, должна исполнять все его прихоти. А в сексе, напомним, приемлемо всё, что устраивает двоих, а не только одного партнёра. И почти в каждой подобной семье жена домашнего тирана никогда не выносит сор из избы. Она никому не жалуется, живёт и терпит — до тех пор, пока не грянет гром. Причём жертвой насильника может стать не только его супруга, но и дети».

Ребёнок тоже может стать агрессором

Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ и руководитель общественной организации «ПравДА вместе» Ирина Чернова

«Есть ещё одна важная грань насилия в семье. Атмосфера ежедневной агрессии между мужем и женой серьёзно сказывается на психике детей, растущих в подобных семьях. Примерно 50% детей, выросших с отцом-деспотом и матерью-жертвой, решают для себя, что никогда не поднимут руку на свою будущую супругу или ребёнка, но для оставшихся 50% отношения в родительской семье становятся нормой и образцом поведения в своих будущих семьях. Всем нам известна расхожая фраза: насилие порождает насилие. Наблюдая постоянные ссоры и конфликты в семье (в том числе и вербальные), ребёнок в будущем может вести себя также. В детстве свою агрессию он часто пытается выплеснуть на животных и предметы, а став взрослым — на близких людей. Естественно, каждый маленький ребёнок в ходе домашних разборок между родителями пытается защитить от жестокости и насилия свою мать как более слабую. А ещё дети чувствуют свою вину за происходящее между родителями. Малыши ещё не могут осознать, что мама, папа и он — это отдельные люди. Для него это сливается в «мы — единая семья». И он остро ощущает, что именно он виноват в том, что происходит между родителями. Став старше, ребёнок начинает сравнивать жизнь в своей семье с семьями друзей, одноклассников. Выяснив, что у других бывает хорошо, а у него плохо, он может вообще начать отвергать своих родителей. Такие дети бегут из семей, спокойно говорят, что не хотят и не ценят жизнь вместе со своими предками».

Пьянство — главная причина бытовой преступности

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова:

«Ограничение продажи алкоголя в ночное время, безусловно, оказало влияние на сокращение бытовой преступности. По итогам 2017 года количество преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения, в сравнении с прошлым годом снизилось на 45,6%. Несмотря на это, пьянство и алкоголизм остаются одной из основных причин бытовой преступности. Каждое второе преступление совершено в алкогольном опьянении.

С целью предупреждения тяжких последствий сотрудники полиции рекомендуют потерпевшей стороне не отказываться от привлечения виновного лица к ответственности и не скрывать факты совершения насильственных действий, что характерно, прежде всего, для правонарушений в семье. Пострадавшим в полиции всегда дадут разъяснения о том, куда можно обратиться за юридической, психологической и социальной помощью.

Сейчас на территории края действуют три кризисных отделения для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также некоммерческие организации, оказывающие помощь женщинам и детям».

Нужна законодательная воля

Начальник Главного Управления МВД России по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев

«В настоящее время имеется правовой пробел, не позволяющий привлекать лиц к ответственности за так называемое семейное дебоширство, так как они совершают противоправные действия не в общественном месте, а в жилом помещении. Действие статьи Закона Пермского края № 460-ПК об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, по инициативе краевой прокуратуры приостановили решением суда. На федеральном уровне законопроект № 545442-6 «О внесении изменений в ст. 20.1 КоАП РФ, предусматривающий ответственность за совершение хулиганских действий, в том числе сопровождаемых нарушением покоя граждан, в жилом секторе, внесён в Государственную Думу Федерального собрания РФ 11 июня 2014 г. Однако до настоящего времени его не рассмотрели».

Никому не позволено бить!

«Мне самой пришлось столкнуться с домашним насилием. Это были самые ужасные полгода моей жизни, — говорит Вера Плехова, организатор кампании против домашнего насилия. — Пережив этот кошмар, я решила помогать другим женщинам, живущим в атмосфере домашнего насилия. Вместе с подругами (всего нас 10 человек) мы создали сообщество «ВКонтакте» «Против домашнего насилия. Пермь » и помогаем женщинам, которые попали в этот ад. На днях мы выходили на пикет с плакатами, на которых были лозунги: «Бьёт — значит, я сама виновата», «Каждые 40 минут от домашнего насилия погибает одна женщина», «Что ты больше хочешь сохранить: семью или жизнь?», «Сегодня он подарит мне цветы и не будет бить, а завтра?». Проходившие мимо женщины оглядывались, а одна подошла и сказала, что у неё действительно есть такая проблема.

Скажу сразу, среди нас нет профессиональных юристов или психологов, мы не получаем за это деньги, но это наша личная инициатива: информировать женщин о том, как распознать домашнее насилие. Ведь порой они сами не могут осознать и идентифицировать, что стали жертвой домашнего тирана. Они думают, что так и должно быть. А наша задача — донести до них мысль, что никакое насилие не может быть оправдано!

Мы планируем проводить публичные мероприятия и мастер-классы по этой тематике. Наша главная цель — поменять сознание женщин, которые живут в атмосфере домашнего насилия».

Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас

Семейное насилие может быть физическим, психологическим или финансовым.

Если вы боитесь супруга, если он постоянно контролирует и запрещает видеться с родными и друзьями, если ограничивает ваш доступ к деньгам, машине и телефону, бьёт вас или угрожает убить, то лучше раз и навсегда покончить с такими отношениями. Сделать это непросто. В планы домашнего тирана совсем не входит выпускать свою жертву из рук. И даже после вашего ухода он очень долго будет пытаться разыскивать вас.

Специалисты независимого благотворительного центра «Сёстры» разработали специальный план безопасности для женщин — жертв домашнего насилия. Если вы понимаете, что жизнь с домашним тираном превратилась в ад, что есть угроза вашему здоровью, безопасности и жизни, воспользуйтесь этими советами:

■ Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.

■ Спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы в случае опасности вы могли быстро найти их и покинуть дом.

■ Спрячьте необходимую сумму денег, записную книжку с номерами телефонов, паспорт, документы детей, другие важные бумаги, а также одежду и нужные лекарства в доступном для вас месте.

■ Заранее договоритесь с родственниками или друзьями о возможности предоставления вам временного убежища в случае опасности.

■ Постарайтесь уничтожить все возможности, которые помогли бы вашему обидчику найти вас (адреса, записные книжки).

■ Заранее узнайте телефоны местных служб, которые могут оказать вам необходимую поддержку (кризисные центры, телефон доверия, дежурная часть вашего отделения милиции).

■ Заранее решите, что из ценных вещей вы возьмёте с собой. В случае острой необходимости их всегда можно будет продать или отдать в залог.

(По материалам независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры»)

Куда обратиться за помощью?

Позвонить по круглосуточному телефону доверия (342) 281-26-66.

Опытные психологи и психотерапевты Краевого консультативно-диагностического центра смогут оказать обратившимся трёхступенчатую помощь:

■ Сначала выслушают по телефону и подскажут, что делать дальше.

■ При необходимости отправят на приём для консультации у другого специалиста.

■ Если есть необходимость, женщину на какое-то время смогут разместить в стационаре кризисного центра. Даже если у неё есть дети, вопрос помощи в каждой конкретной ситуации будет решаться индивидуально.