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Под Тамбовом охотники нашли на обочине дороги тело 40-летнего мужчины
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Под Тамбовом охотники нашли на обочине дороги тело 40-летнего мужчины 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Мичуринске следователи установили обстоятельства гибели мужчины, тело которого охотники нашли на обочине дороги «Мичуринск-Липецк» 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 18 февраля потерпевших был в гостях у своего 39-летнего приятеля, работающего в детском саду кочегаром, и его сожительницы. После застолья гость решил остаться там ночевать и лёг спать. Это разозлило хозяина дома — он взял нож и ударил гостя в живот. После этого вызвал такси, вывез на нём тело за город и оставил его на обочине.
Следователи задержали подозреваемого в убийстве и заключили его под стражу. Выяснилось также, что ранее он уже сидел в тюрьме. Теперь мужчине грозит более суровое наказание.
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