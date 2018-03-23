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Водоснабжение деревни Шалаево осуществляется из новой скважины
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Водоснабжение деревни Шалаево осуществляется из новой скважины 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
За семь дней в деревне Шалаево Гаврилов-Ямского муниципального района построена новая скважина, позволившая повысить качество водоснабжения местных жителей. Это более 250 человек, 66 из которых — дети. Помимо многоквартирных домов и частных домовладений, в деревне есть школа — детский сад, клуб.
Проблемы с водой в Шалаеве возникли в начале марта. Старая скважина, отработавшая около 50 лет, запесковалась. Водоснабжение домов и социальных объектов стало ухудшаться, а с 12 марта практически прекратилось.
— Главой администрации Гаврилов-Ямского муниципального района незамедлительно была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой было принято решение объявить в Шалаеве ЧС и поручить управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования администрации района заключить прямой договор на строительство новой артезианской скважины, — рассказал заместитель главы района Владимир Таганов.
Новая скважина была построена в сроки, установленные контрактом. Стоимость работ составила 300 тысяч рублей.
— Весь комплекс восстановительных работ, которые проводятся в зимних условиях, осуществлять всегда гораздо сложнее. Влияют температурный режим, снежный покров и промерзшая земля, — отметил заместитель директора — председатель комитета оперативного управления и благоустройства регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Александр Мартьянов. — Тем не менее коммунальные службы Ярославской области работают достаточно слаженно, и все технологические нарушения устраняются в установленные сроки. Оперативные, своевременные меры, организованные администрацией Гаврилов-Ямского района, позволили восстановить водоснабжение в полном объеме.
На территории региона в этом году в осенне-зимний период зарегистрировано 582 технологических нарушения, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Серьезных резонансных аварий не зарегистрировано.
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