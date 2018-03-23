Стало известно, когда в Рязанской области начнется весенняя охота

В северных и южных районах Рязанской области весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь планируется провести в разное время. Соответствующий проект постановления опубликован сайте регионального правительства.

Итак, когда весной можно охотиться в Рязанской области.

Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в южных районах начинается в первую субботу апреля и продлится десять дней.

Это касается охоты в следующих районах:

Захаровский район;Кораблинский район;Михайловский район;Милославский район;Пронский район;Путятинский район;Ряжский район;Скопинский район;Сапожковский район;Сараевский район;Старожиловский район;Ухоловский район;Александро-Невский район;Шацкий район.

Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в северных районах области начинается со второй субботы апреля и продлится десять дней.

Это касается охоты в следующих районах:

Ермишинский район;Касимовский район;Клепиковский район;Кадомский район;Пителинский район;Рыбновский район;Рязанский район;Спасский район;Сасовский район;Чучковский район;Шиловский район.