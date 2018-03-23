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Стало известно, когда в Рязанской области начнется весенняя охота
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Стало известно, когда в Рязанской области начнется весенняя охота 

АиФ Рязань 23 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В северных и южных районах Рязанской области весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь планируется провести в разное время. Соответствующий проект постановления опубликован сайте регионального правительства.
Итак, когда весной можно охотиться в Рязанской области.
Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в южных районах начинается в первую субботу апреля и продлится десять дней.
Это касается охоты в следующих районах:
Захаровский район;Кораблинский район;Михайловский район;Милославский район;Пронский район;Путятинский район;Ряжский район;Скопинский район;Сапожковский район;Сараевский район;Старожиловский район;Ухоловский район;Александро-Невский район;Шацкий район.
Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в северных районах области начинается со второй субботы апреля и продлится десять дней.
Это касается охоты в следующих районах:
Ермишинский район;Касимовский район;Клепиковский район;Кадомский район;Пителинский район;Рыбновский район;Рязанский район;Спасский район;Сасовский район;Чучковский район;Шиловский район.
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