В Новороссийске торговали поддельными кроссовками

Торговля процветала на территории торгового комплекса. При этом символика была нанесена на товары без согласия правообладателя, продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров, то есть являлась контрафактной. В связи с этим, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, партия кроссовок была изъята.

Новороссийским транспортным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).