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В Новороссийске торговали поддельными кроссовками
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В Новороссийске торговали поддельными кроссовками 

АиФ — Юг 29 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Торговля процветала на территории торгового комплекса. При этом символика была нанесена на товары без согласия правообладателя, продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров, то есть являлась контрафактной. В связи с этим, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, партия кроссовок была изъята.
Новороссийским транспортным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).
Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Краснодарского края.
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