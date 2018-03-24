Президент факультета журналистики МГУ осудил Третьякова за слова о праве класть руку «на любое место»

Журфак сегодня в основном женский факультет и со студентками так разговаривать просто непозволительно, уверен Засурский:

Ясен Засурский президент факультета журналистики МГУ «Конечно, это нежелание идти в одном строю. Но все-таки это очень серьезное дело. Нельзя к нему относиться так легковесно, как он отнесся. Все-таки эти приставания, конечно, выглядят отвратительно. Еще когда их пытаются даже оправдывать, это совершенно неправильно. И я, конечно, никак не одобряю и не принимаю, это неприемлемо».

При этом Засурский считает, что Третьякова не стоит наказывать за его слова. «Думаю, он уже сам жалеет о том, что сказал», — полагает президент журфака МГУ.