Плыть или не плыть?

Фото с ресурса chaiknet.ru С проблемой плыть или не плыть связаны сразу два вопроса.

Первый касается ожидаемого уже через неделю поводка, второй — запрету на передвижение маломерных судов по рекам и озерам в период с 1 апреля по 10 июня. Соответствующее постановление издано министерством сельского хозяйства

Как же быть, если из зоны большой воды иначе, чем на моторках не выбраться?

Переполоха в зонах затопления нет, но на случай большого паводка лучше подготовиться заранее.

Оба выше указанных вопроса волнуют в первую очередь жителей Муромского района,

поскольку именно здесь расположены не только «опасные» в период паводка поселения, но и охраняемые государством природные зоны и заказники.

Прогнозы не всегда сбываются. Старожилам Муромского района помнится, как жители села Благовещенское, что в зоне заказника, на самом берегу Оки, в 1979 году «обманулись» заверениями, что река их не достанет: «Больно берег крут». Но случилось так, что на подмогу жителям пришлось срочно направлять водоплавающую технику воинской части, расквартированной в те годы в Муроме

Эвакуацию вели и днем, и ночью. Местные жители впопыхах упаковывали домашний скарб, поднимали на крыши домов, много мороки было по спасению домашних животных.

Зона СПК «Приокский», некогда одного из крупных сельхозпредприятий района, входит в территорию заказника «Муромский», охватывает с десяток малых и больших населенных пунктов в районе рек Мотра и Ока.

На территории заповедника учтены поселения выхухолей и бобров, можно встретить хоря чёрного, белку, кабана, ондатру, зайца-русака, лисицу, выдру, зубра и лося. Так же здесь обитают хорь белый, норка, куница, ласка, горностай, зайцы-беляки, енотовидная собака и барсук. Из птиц часто можно встретить глухаря, тетерева, ястреба -тетеревятника, перепела, болотного луня, серого журавля, уток-крякв, гусей.

Живность спасается, как может.

Пришлось как-то наблюдать, как гусиная стая отдыхали во время перелета на освободившейся после полой воды пашне. Птицы «покрыли» собой огромное поле, не реагирую на восхищенные возгласы и крики тех, кто приехал посмотреть на это чудо природы.

Но местным жителям не до чудес. В половодье вода перекрывает дороги, заливает подворья, ряд строений.

Здесь и сейчас ряд хозпостроек стоит на «возвышенностях», чтобы в случае большой воды можно было загнать туда скот.

Не случайно контрольные рейды по подготовке к паводку служба МЧС области 20 марта начала именно с Муромского района и самого Мурома,

часть которого расположена на самом берегу Оки и достаточно часто подтопляется с разливом реки. Интересное видео выложил в интернет Виктор Савинов: разлив Оки, Муром, Панфилово, 27. 04.2012 г. Смотрите здесь.

Местные власти уже подписали соответствующие распоряжения по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

Управлению по делам ГО и ЧС поручено уточнить зоны возможного подтопления, определить перечень предприятий и организаций, которые могут попасть в зону риска. Особое внимание, согласно плану, уделят линиям электропередач, котельным, свалкам бытовых отходов, складам ГСМ, АЗС. Мобилизуются средства, составлены графики дежурства, на страже — полиция, медики, торговля.

У тех, кто не гадает плыть или не плыть, а проявляет ответственность и осторожность, уже сейчас «чемоданное настроение».