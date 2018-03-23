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В «Амкаре» не поняли запрета играть на поле в Перми
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В «Амкаре» не поняли запрета играть на поле в Перми 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник футбольного клуба «Амкар» Дмитрий Белоруков прокомментировал запрет руководства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на игры на поле стадиона «Звезда» в Перми. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Поле хорошее, мне кажется. Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нем играть.
От футболистов, во всяком случае, я никаких жалоб и нареканий не слышал. В том числе и от соперников", — заявил спортсмен.
Ранее экс-игрок «Амкара» Алексей Попов назвал «полным бредом» перенос матча с «Локомотивом» в Москву.
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