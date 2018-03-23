Пристроились! В Оренбурге более 350 пивных магазинов расположены в домах

Результаты сами чиновники называют «каплей в море», а оренбуржцы не прекращают жаловаться на «пивнушки», которые торгуют алкоголем прямо в жилых домах.

Туалет за углом

Оренбурженка Людмила Васильевна Федулова живет в доме №3 по проезду Промысловому. На одном из заседаний, где за стол переговоров сели чиновники, правоохранительные органы и предприниматели, чтобы обсудить, как вести торговлю разливными напитками по закону, она пожаловалась на соседство с таким заведением.

«Мы ждем с содроганием лета, потому что наши окна находятся как раз над такой «пивнушкой». Для нас это наказание — наличие такого заведения в нашем доме. Окна не открыть, шум, брань почти всю ночь, — заявила Людмила Васильевна. — Товарищи предприниматели, войдите в положение жителей, нам ведь деваться некуда. Для вас это работа, а мы тут живем. И просим защиты от такого отношения».

Защитить людей от такого отношения призван областной закон, вступивший в силу 1 июня 2017 года. В документе черным по белому написано, что торговать пенными алкогольными напитками в розлив на вынос запрещено. Однако здесь же предусмотрены исключения: если объект имеет сертификат ресторана или кафе, то торговля разрешена.

Часть предпринимателей решила воспользоваться этой возможностью и быстро повесила на доске информации своего магазина сертификат заведения общепита. Однако, как оказалось, получить документ — только полдела. Заведение должно соответствовать званию кафе не только на бумаге. Чтобы попасть в ряды настоящих кафе, в заведении не достаточно просто поставить пару столов, а в ассортимент товара внести закуску к пиву. Одно из обязательных условий — наличие горячего цеха и туалета. И если к отсутствию кухни у оренбуржцев претензий почти нет, то с туалетами — настоящая проблема.

«Мало того что круглосуточно стоит шум в доме, так еще и в туалет посетители ходят рядом с нашим балконом. Никакой управы на такое соседство найти мы не можем уже несколько месяцев», — возмущается жительница дома на проспекте Гагарина, 58/1 Лидия Кузина.

Несмотря на то, что общепитом в таких заведениях даже не пахнет, они успешно работали на протяжении нескольких месяцев. Прокурорам города все же удалось выяснить, кто и каким образом выдает такие сертификаты. Оказывается, один из предпринимателей за определенное вознаграждение выдавал документ всем желающим. Казалось бы, все по форме — сертификат подтверждает соответствие торговой точки ресторану, есть печати подписи. Вот только выдавали его без выезда и осмотра. По сути, филькина грамота, но работала исправно. В конце ноября состоялся суд по иску прокурора Центрального района Оренбурга . В итоге удалось оспорить такие свидетельства, которые сам бизнесмен выдавал по пять штук за сутки, причем в разных городах области. таким образом надзорному ведомству удалось доказать, что освидетельствование носило фиктивный характер. И хотя решение суда о признании деятельности предпринимателя незаконной в силу пока не вступило, его тоже можно внести в копилку побед.

Капля в море

Однако сами правоохранители признают — борьба идет слишком медленными темпами. За восемь месяцев работы нового закона выявлено порядка 350 заведений в жилых домах, которые торгуют алкоголем на розлив с нарушением. Прокуратура заявила, что в суды подано 24 иска, из них 17 — от надзорного ведомства, семь — от мэрии. Прокурор Оренбурга Андрей Жугин назвал число исковых заявлений «каплей в море».

«Мы с такой настойчивостью выходили с этой инициативой по закрытию круглосуточных пивных магазинов в жилых домах. Мы действительно были заинтересованы в принятии этого нормативного акта. Но, как показала жизнь, несмотря на все наши совещания и рейды, мы оказались позади. Несмотря на все усилия исполнительной власти, полиции и прокуратуры, мы вновь проигрываем эту борьбу, — признался Андрей Жугин. — Иски, которые администрация направила в суд в отношении предпринимателей, владельцев кафе-магазинов по продаже разливных напитков — это капля в море. 17 наших исков от прокуратуры — это тоже капля в море. Мы должны понять, это не просто незаконная торговля пивом, это действия, которые усугубляют криминогенную обстановку в городе. Такая ситуация ничего, кроме возмущения, не вызывает».

Отработать штраф за ночь

С этим согласны и полицейские. У них своя статистика, связанная с незаконной торговлей разливными напитками.

Начальник МУ МВД России «Оренбургское» Александр Ныров отметил, что связь между подростковыми правонарушениями и массовой близостью магазинов, предлагающих алкоголь, прямая. «Межмуниципальным управлением МВД РФ „Оренбургское“ за 2017 год выявлено 178 случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, — пояснил он. — 33 преступления совершены подростками за прошлый год в состоянии опьянения». Статистика неумолима: по итогам прошлого года в Оренбурге на 54% выросло числа преступлений, совершенных подростками «под мухой». Начальник городской полиции привел пример, что в 2017 году на 10 тысяч человек больше были задержаны по различным преступлениям, при этом они были пьяны. Это не значит, что все цифры именно от проблемы пивных продаж. Но вдумайтесь: 33 преступления совершили нетрезвые подростки.

Меры, которые предпринимают к нарушителям, по словам сотрудников надзорных органов, практически не имеют смысла. Штраф, который в большинстве случаев не превышает 5000 рублей, они окупают в один вечер работы.

В городском комитете потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства отмечают: акцент в работе делают не на закрытии пивных точек продаж или маленьких магазинов, которые торгуют пенными напитками на розлив (закон это не предусматривает). Чиновники добиваются того, чтобы с прилавков исчезли пивные краны, а из жилых домов — точки продаж напитками. К слову, в городе уже есть примеры, когда предприниматели решили сменить нишу бизнеса, перепрофилировавшись на другие товары и услуги.

Так или иначе, правоохранительные и надзорные ведомства уверяют — если не получается строить диалог с бизнесом в ход пойдут судебные разбирательства.

КОМПЕТЕНТНО

Борьба идет медленно, но верно

Павел Спесивцев, заместитель прокурора Оренбурга:

— Еще в 2016 году прокуратура уделяла большое внимание противодействию нелегальной торговле алкоголем, а также торговле с нарушением правил, которые, по некоторым данным, можно приравнять к «стихийному бедствию». С 1 июня прошлого года на территории области действует постановление правительства региона, запрещающее розничную продажу алкогольной продукции в розлив в помещениях, расположенных в жилых домах или пристроенных к ним. Под проверку попало порядка 250 объектов торговли, в ходе рейдов на которые выяснилось, что треть из них закрылись, треть имеют статус заведения общественного питания, а треть систематически нарушают закон. Эти предприниматели не раз привлекались к административной ответственности.

Всего на территории города находится 315 торговых объектов, которые подпадают под ограничение продажи пива в розлив. Весь этот список отработан сотрудниками полиции, и сейчас большая часть из них получила официальный статус общепита.

Несмотря на то, что работа по противодействию незаконному обороту алкоголя на территории областного центра пока еще требует дальнейшего совершенствования и идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, уже сейчас можно констатировать, что она помогла сократить количество так называемых «пьяных» преступлений. По итогам 9 месяцев 2017 года их удельный вес снизился на 7%, а общее количество преступлений показало снижение на 11%.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не от хорошей жизни

— Из-за излишнего ужесточения законодательства и увеличения госпошлины на выдачу лицензий в Оренбуржье количество легальных точек продаж алкоголя с 2012 года сократилось с 3500 до 2400, — рассказал о ситуации. — Не думаю, что они полностью ликвидировались, скорее просто более чем 30% перешли в теневой сегмент.

Что касается размещения магазинов в жилых домах, то предприниматели тоже идут на это не от хорошей жизни. Очень часто в муниципалитетах попросту не хватает свободной земли, чтобы отдать ее под застройку небольшим магазином. Да и само строительство — удовольствие не из дешевых. Вот и приходится магазинчикам, в том числе и пивным, ютится на первых этажах многоэтажек.

При этом, я понимаю, почему в регионе пошли на запрет торговли разливными напитками в жилых домах. Но в любом запрете есть вторая сторона. Так или иначе, это представители малого бизнеса, который у нас принято поддерживать. Запрещая им торговлю в определенных местах, власти должны предусмотреть альтернативу для работы предпринимателей.