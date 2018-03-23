Северный Кавказ признан психологически стабильным регионом России 

Северный Кавказ признан психологически стабильным регионом РоссииАнтирейтинг «Психическая карта России» объявил СКФО самым психологически здоровым субъектом страны, к такому выводу пришли профессиональные психологи России.
Статистика была собрана на базе количества обращений в региональные психдиспансеры. Самой спокойной республикой на Северном Кавказе оказалась Чечня, затем Ингушетия и Кабардино-Балкария.
А вот психологически нестабильным регионом оказался Алтайский край, затем Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край и Красноярский край.
Фото: endohealth.net