Работники культуры Балашихи получили премии главы города

Работники культуры Балашихи получили премии главы городского округа в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщила начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева на торжественном собрании в культурно‐досуговом центре «Подмосковные вечера».

По поручению Сергея Юрова сегодня мы вручили 10 муниципальных премий в области культуры и искусства руководителям творческих коллективов и учреждений культуры городского округа

В числе десяти обладателей муниципальных премий — заведующая библиотечным центром «Южный» Татьяна Шевлякова. В сфере культуры она работает с 1984 года. 13 лет работает заведующей библиотечным центром.

«Раньше работа библиотекаря сводилась к обслуживанию читателей, сейчас она стала шире. Это проведение

культурно-массовых

мероприятий, например, с участием школьников, ветеранов войны. Есть у нас кружок английского языка для пенсионеров, регулярно проходят

мастер-классы

со специалистами. Я выбрала эту профессию, так как всегда любила книгу как источник знаний», — сказала Татьяна Шевлякова.

Всего грамотами и благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова, Московской областной думы, совета депутатов Балашихи отметили более 50 работников культуры.

В Балашихе работают 59 учреждений культуры. В их числе 28 библиотек, 17 культурно-досуговых

учреждений, два детских театра, картинная галерея, два музея, объединенная дирекция парков и восемь учреждений дополнительного образования. Звание образцовый и народный имеют 21 творческий коллектив.