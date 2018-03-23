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Работники культуры Балашихи получили премии главы города
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Работники культуры Балашихи получили премии главы города 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Работники культуры Балашихи получили премии главы городского округа в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщила начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева на торжественном собрании в культурно‐досуговом центре «Подмосковные вечера».
По поручению Сергея Юрова сегодня мы вручили 10 муниципальных премий в области культуры и искусства руководителям творческих коллективов и учреждений культуры городского округа
Светлана Шарцева.
В числе десяти обладателей муниципальных премий — заведующая библиотечным центром «Южный» Татьяна Шевлякова. В сфере культуры она работает с 1984 года. 13 лет работает заведующей библиотечным центром.
«Раньше работа библиотекаря сводилась к обслуживанию читателей, сейчас она стала шире. Это проведение
культурно-массовых
мероприятий, например, с участием школьников, ветеранов войны. Есть у нас кружок английского языка для пенсионеров, регулярно проходят
мастер-классы
со специалистами. Я выбрала эту профессию, так как всегда любила книгу как источник знаний», — сказала Татьяна Шевлякова.
Всего грамотами и благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова, Московской областной думы, совета депутатов Балашихи отметили более 50 работников культуры.
В Балашихе работают 59 учреждений культуры. В их числе 28 библиотек, 17  культурно-досуговых
учреждений, два детских театра, картинная галерея, два музея, объединенная дирекция парков и восемь учреждений дополнительного образования. Звание образцовый и народный имеют 21 творческий коллектив.
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