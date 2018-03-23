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Экспертная группа рассмотрела норматив накопления ТКО в Псковской области
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Экспертная группа рассмотрела норматив накопления ТКО в Псковской области 

АиФ Северо-запад 54 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Очередное заседание экспертного совета по реализации поэтапного запуска новой системы обращения с ТКО на территории региона прошло в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, его провел заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.
Участники экспертной группы обсудили итоги проведенного в Порховском районе опроса населения по вопросу деятельности полигона ТКО и ряд организационных вопросов, связанных с отбором регионального оператора.
В частности, рассмотрели проект приказа об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Псковской области. Как рассказал председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, предполагаемый норматив составит 2 кубометра мусора на человека в год. Эта цифра была рассчитана на основе выборки жилых домов в Островском районе, Пскове и Великих Луках. В сравнении с другими регионами России наш показатель ниже.
Участники заседания приняли проект приказа за основу, а вице-губернатор Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову проработать механизм корректировки норматива в случае необходимости.
Также участники экспертной группы приняли решение дополнить состав комиссии по проведению конкурсного отбора регионального оператора и попросили Госкомитет по делам строительства и ЖКХ заранее представить критерии по отбору регионального оператора для их изучения.
Кроме того, Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову проработать возможность изменения схемы распределения средств экологического сбора, чтобы областная часть шла муниципалитету. Сейчас районный бюджет получает 55% всех сборов, 40% идет в областной, а 5% — в федеральный.
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