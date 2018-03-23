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Конец света на Кипре: гигантское красное облако накрыло остров
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Конец света на Кипре: гигантское красное облако накрыло остров 

Don't Panic 54 минуты назад
Фото: Don't Panic
Сильнейшая песочная буря накрыла Крит. Небо острова окрашено в темные оранжево-красные тона: завораживающее видео очевидца будто бы снято на другой планете.
Пальмы, автомобили, люди и дома едва различимы сквозь плотную завесу песка. Всему виной африканский ветер, который принес сюда буквально тонны пыли.
Видимость не превышает сотни метров. Без респиратора на улицу выходит и вовсе не безопасно — муниципалитет организовал специальные точки, где можно получить средства защиты и первую помощь.
Большинство школ и других общественных учреждений на данный момент закрыты. Эксперты считают, что буря не уйдет еще сутки.
Местным жителям остается лишь наблюдать за этим красивым, но опасным представлением природы.
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