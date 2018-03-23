Конец света на Кипре: гигантское красное облако накрыло остров

Сильнейшая песочная буря накрыла Крит. Небо острова окрашено в темные оранжево-красные тона: завораживающее видео очевидца будто бы снято на другой планете.

Пальмы, автомобили, люди и дома едва различимы сквозь плотную завесу песка. Всему виной африканский ветер, который принес сюда буквально тонны пыли.

Видимость не превышает сотни метров. Без респиратора на улицу выходит и вовсе не безопасно — муниципалитет организовал специальные точки, где можно получить средства защиты и первую помощь.

Большинство школ и других общественных учреждений на данный момент закрыты. Эксперты считают, что буря не уйдет еще сутки.

Местным жителям остается лишь наблюдать за этим красивым, но опасным представлением природы.