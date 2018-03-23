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Юных ставропольцев приглашают на «Инженерные каникулы»
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Юных ставропольцев приглашают на «Инженерные каникулы» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Инженерные каникулы» пройдут в ставропольском «Кванториуме» с 26 по 30 марта, сообщили в пресс-службе губернатора.
В детском технопарке запланированы экскурсии, дни открытых дверей, игровые программы, конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры.
«Инженерные каникулы» предусматривают вовлечение детей в проектную деятельность под руководством наставников, знакомство с тенденциями и направлениями развития научно-инженерных областей, встречи с ведущими учеными и инженерами и так далее.
Участвовать в «Инженерной неделе» могут подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Расписание занятий можно найти на сайте краевого минэкономразвития.
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