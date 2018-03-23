Юных ставропольцев приглашают на «Инженерные каникулы»

«Инженерные каникулы» пройдут в ставропольском «Кванториуме» с 26 по 30 марта, сообщили в пресс-службе губернатора.

В детском технопарке запланированы экскурсии, дни открытых дверей, игровые программы, конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры.

«Инженерные каникулы» предусматривают вовлечение детей в проектную деятельность под руководством наставников, знакомство с тенденциями и направлениями развития научно-инженерных областей, встречи с ведущими учеными и инженерами и так далее.