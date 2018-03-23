В Саратове обсудили стратегию развития деятельности ветеринарных лабораторных учреждений

В мероприятии принимали участие директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова , директор ФГБУ «Центр ветеринарии» Юрий Барсуков, председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин , а также руководители ветеринарных служб регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Заседание рабочих групп прошло в рамках подготовки к проведению Всероссийского съезда ветеринарных врачей (Съезд), который пройдет в Москве 23 апреля 2018 года. Всероссийский съезд ветеринарных врачей проводится впервые за последние 100 лет, ожидается, что он станет масштабным событием для профессионалов в сфере ветеринарии. После завершения Съезда с 23 по 25 апреля пройдет VII Международный ветеринарный конгресс.

На заседании был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся деятельности и развития ветеринарной лабораторной сети в Российской Федерации , в том числе актуальные проблемы государственных лабораторных учреждений. Обсуждались вопросы необходимости аккредитации ветеринарных лабораторий, оснащения крупных диагностических центров современным высокотехнологичным оборудованием, а также обеспечения нормативно-методической документацией для осуществления деятельности ветеринарных лабораторий по современным, гармонизированным с Международными стандартами, требованиям.

Особое внимание уделено созданию передвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках. Алексей Сауткин поделился с коллегами опытом организации лабораторной работы в Москве, а также результатами практического использования подвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (ПЛВСЭ) для оперативного ветеринарного обслуживания ярмарок выходного дня, региональных ярмарок и фестивалей. «Государственной ветеринарной службой Москвы с 2003 года используются ПЛВСЭ. В настоящий момент парк автомобилей составляет 17 единиц. Ежегодно ПЛВСЭ подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе около 9 тыс. тонн продукции животноводства и растениеводства, проводится более 521 тыс. лабораторных исследований» — рассказал он. Стоит отметить, что город Москва была пионером в использовании подвижных лабораторных комплексов и имеет самый большой опыт их эксплуатации.

По результатам проведения заседания в ходе подготовки к Съезду на основании анализа деятельности ветеринарной лабораторной сети была определена концепция ее дальнейшего развития. В концепции отмечено, что современная ветеринарная лабораторная сеть должна стать хорошо оснащенной, обладающей высоким уровнем компетенции, оперативной и мобильной частью ветеринарной службы Российской Федерации, способной на высоком уровне и в кратчайшие сроки осуществлять лабораторно-диагностические исследования, исследования пищевой продукции и кормов на показатели биологической, химической и радиологической безопасности.