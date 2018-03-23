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В РГСУ обсудили проблемы рационального использования биоресурсов
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В РГСУ обсудили проблемы рационального использования биоресурсов 

Управа района Сокольники 58 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
На текущей неделе в РГСУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция, темой которой стали глобальные цели устойчивого развития.
Как прокомментировали в пресс-службе РГСУ, это набор целей для международного сотрудничества, которые помогут сделать мир лучше. В рамках конференции в зале ученого совета состоялась Проектная лаборатория «Тематическое преломление ЦУР ООН: рациональное использование биоресурсов». Участниками мероприятия стали 5 высших учебных заведений Москвы: МГИМО, МГУ, МПГУ и Академия МЧС.
Каждая группа выбрала один из российских регионов и, проведя его тщательный анализ, предложила варианты решения проблем этого региона. Команда РГСУ выбрала исследование Крымского полуострова. Другие команды рассмотрели проблемы Кольский полуостров, Соловецких островов, Камчатки, Калмыкии.
Каждая группа студентов рассмотрела особенности географии своего региона, изучила климат, стихийные бедствия. Другими словами, все, что влияет на биоресурсы. Комиссия по завершении презентаций представителей команд задали им вопросы, и конференция плавно переросла в обсуждения.
Добавим, конференция была приурочена ко Дню Земли, который по инициативе международного сообщества празднуется во всем мире двадцатого марта.
Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.
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