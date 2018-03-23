Алтайские кадеты пройдут с потомком Беринга часть маршрута его экспедиции

Екатеринбург, Каменск-Уральский, "Кадеты из Бийска вместе со своим преподавателем Маратом Берингом 26-29 марта года пройдут участок маршрута на Урале. Марат Талгатович — прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении, служащий офицером, как и все его предки, на благо России ", — сказал Маматов. По его словам, кадетам предстоит пройти участок экспедиционного маршрута по городам Первоуральск Камышлов , Верхняя Пышма и ряду других населенных пунктов, чья история связана с экспедициями Беринга — Чирикова, простимулировавшими развитие литейного дела на Урале.

"В частности, в городе Каменск-Уральский, символом которого является пушка, по сей день хранятся орудия, отлитые на одном из первых уральских металлургических заводов для экспедиции Беринга и обнаруженные на территории завода только в XX веке. В прошлом году мы провезли эти пушки в рамках автопробега по городам Урала, изготовили для них лафеты, на которых они сейчас выставлены в местных краеведческих музеях, а отлитые копии пушек подарили музеям нескольких городов", — отметил Маматов.

В последствии стать участниками проекта по созданию самого протяженного туристского маршрута в мире длинной 22 тыс. километров смогут кадеты и школьники различных регионов. «Разработанную и протестированную программу маршрута мы передаем в кадетские корпуса и образовательные школы регионов, постепенно формируя новое движение среди подростков, которое связано с велики географическими открытиями», — пояснил автор проекта.

Томск — Кемерово — Соликамск — Общий маршрут по пути «Великой Северной экспедиции» будет состоять из отдельных туристических маршрутов по нескольким городам. Например, Новосибирск Новокузнецк — Бийск — Барнаул или Оса — Пермь Кунгур . При желании путешественники смогут объединить эти модули как конструктор и пройти по всему пути следования экспедиции Беринга, что может занять не один год. Часть маршрута по отдаленным территориям Сибири и Дальнего Востока будет представлять собой экстремальные треки, приближенные к тем условиям, в которых некогда находились первопроходцы.

Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция под руководством русского офицера Беринга прошла в 1733-1743 годах, она позволила уточнить границы и составить первую карту Российской империи. В ходе экспедиции подтвердилось также наличие пролива между Азией и Северной Америкой.