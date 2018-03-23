В Краснодаре скоропостижно скончался глава краевого управления Роспотребнадзора Павел Николаевич 

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Прискорбную новость подтвердили в пресс-службе надзорной организации. Известно, что Павел Николаевич скоропостижно скончался в ночь на 23 марта. Соболезнования родным и близким принес губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
— Его уход — большая утрата для нашего края. Павел Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, ответственным, талантливым руководителем, добрым, искренним человеком, — подчеркнул глава региона.
Павел Николаевич выпускник Ленинградского санитарно-гигиенического института. После окончания вуза он был направлен в Краснодарский край, где работал в должности санитарного врача отделения гигиены питания в Краевой санитарно-эпидемиологической станции.
С 1 июля 2005 года работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. На должность руководителя Управления был назначен 11 марта 2016 года.
Павел Николаевич координировал деятельность Роспотребнадзора в преддверии и во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций FIFA в 2017 году.
Редакция «НК» присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Павла Николаевича.